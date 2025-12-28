Η Βουλγαρία υιοθετεί το ευρώ και μπαίνει στην ευρωζώνη, αλλά οι Βούλγαροι είναι διχασμένοι

Η βαλκανική χώρα των 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων θα γίνει η 21η χώρα που θα ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου

Η Βουλγαρία υιοθετεί το ευρώ και μπαίνει στην ευρωζώνη, αλλά οι Βούλγαροι είναι διχασμένοι

Άνθρωποι φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα, ζητώντας δίκαιες εκλογές και ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα ικανό να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη διαδεδομένη διαφθορά, Σόφια, Βουλγαρία, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.

Η Βουλγαρία ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ τον Ιανουάριο, εν μέσω νέων εσωτερικών πολιτικών αναταραχών και φόβων ότι η παραπληροφόρηση που ευνοεί τη Ρωσία εντείνει την δυσπιστία απέναντι στο νέο νόμισμα.

Η βαλκανική χώρα των 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων θα γίνει η 21η χώρα που θα ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες και τη Σόφια ελπίζουν ότι αυτό θα τονώσει την οικονομία της φτωχότερης χώρας της ΕΕ και θα εδραιώσει την φιλοδυτική της πορεία.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι «χάρη στο ευρώ», η Βουλγαρία θα έχει περισσότερο εμπόριο, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες «ποιοτικές θέσεις εργασίας και πραγματικά εισοδήματα».

Σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Σόφια, ο επίτροπος Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ήταν καθοριστική σε μια εποχή που η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουκρανία, οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα «υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας».

«Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας – είναι πολύ μικρές για να διαμορφώσουν μόνες τους τον σημερινό κόσμο. Μπορούν να αποκτήσουν το απαραίτητο "βάρος" μόνο με την πλήρη ενσωμάτωσή τους στις ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εξήγησε o Ντομπρόβσκις.

Χωρισμένοι «στα δύο» οι Βούλγαροι

Παρά τα «διαφημιζόμενα» οφέλη, ωστόσο, οι Βούλγαροι απέχουν πολύ από το να είναι ενωμένοι. Πρόσφατη έρευνα του βουλγάρικου υπουργείου Οικονομικών έδειξε ότι, ενώ το 51% των πολιτών ήταν υπέρ της ένταξης στο ενιαίο νόμισμα, το 45% ήταν κατά, όπως αναφέρει ο Guardian.

Τον Ιούνιο, ξέσπασε καβγάς στο κοινοβούλιο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ένταξη της χώρας στο ευρώ, με βουλευτές του ακροδεξιού, φιλορωσικού κόμματος Αναγέννηση να μπλοκάρουν το βήμα.

Ο Πέταρ Γκάνεφ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Οικονομικών της Αγοράς, ένα think tank με έδρα τη Σόφια, δήλωσε ότι η διαίρεση σχετικά με το ευρώ είναι ενδεικτική της ευρύτερης πολιτικής έντασης.

«Αυτό δεν είναι καλό. Η χώρα είναι διχασμένη σε σχεδόν όλα τα θέματα που μπορείτε να φανταστείτε», δήλωσε ο Γκάνεφ. «Και μετά την πολιτική αστάθεια, καταλήξαμε σε ένα πολύ εχθρικό πολιτικό περιβάλλον».

Μια τετραετής πολιτική κρίση που σημαδεύτηκε από επτά κοινοβουλευτικές εκλογές και εκτεταμένη διαφθορά έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και έχει συμβάλει στο πολωμένο πολιτικό κλίμα. Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού, Ρόσεν Ζελιάζκοφ, παραιτήθηκε μετά από λιγότερο από ένα χρόνο στην εξουσία, ύστερα από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς σε όλη τη χώρα.

Αν και είναι απίθανο το πολιτικό «δράμα» να εμποδίσει την υιοθέτηση του ευρώ, πολλοί φοβούνται ότι οι τιμές θα εκτοξευθούν κατά τη διάρκεια της μετάβασης και, με μέσο μηνιαίο μισθό περίπου 1.260 ευρώ, αυτό δεν είναι κάτι που μπορούν να αντέξουν οικονομικά πολλοί Βούλγαροι.

Οι κοινότητες στις αγροτικές περιοχές και οι ηλικιωμένοι αναμένεται να είναι οι πιο ευάλωτοι στον πληθωρισμό και είναι οι πιο φοβισμένοι από τη μετάβαση, παρόλο που οι Βρυξέλλες έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί.

