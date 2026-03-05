Μητσοτάκης και Μακρόν συμφώνησαν να είναι σε συντονισμό για τις εξελίξεις στο Ιράν, λέει η Αθήνα

Στα ανοιχτά της Κύπρου πλέει εδώ και μερικές ώρες η γαλλική φρεγάτα που έσπευσε μετά την επίθεση με drone κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, κάτι που είχε προαναγγείλλει από την Τετάρτη 4 Μαρτίου 20226 ο Εμανουέλ Μακρόν. Στον απόηχο αυτής της εξέλιξης, ο πρόεδρος της Γαλλίας, είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου έγινε επισκόπηση της κατάστασης τόσο στη Μεγαλόνησο, όσο και στο Ιράν και το Λίβανο.

Γαλλικές διπλωματικές πηγές που δεν κατονομάζονται, τόνιζαν πως ο κ. Μακρόν στην επικοινωνία που είχε με τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και σε αυτή με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους σχετικά με την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο και στην ανατολική Μεσόγειο και να εργαστούν από κοινού για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αθήνα: Μητσοτάκης και Μακρόν συμφώνησαν να είναι σε συντονισμό για τις εξελίξεις στο Ιράν

Από την Αθήνα, σχολιάζοντας τη γαλλική διαρροή, σημείωναν πως οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μακρόν «συμφώνησαν να είναι σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή».

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έχει αποστείλει τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», όπως επίσης και δύο ζεύγη F-16 στην Κύπρο, μετά την επίθεση με drone που σημειώθηκε τη Δεύτερα στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.