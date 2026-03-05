Reuters: Η Χεζμπολάχ στέλνει επίλεκτες μονάδες για να πολεμήσουν τους ισραηλινούς στο νότιο Λίβανο

Η Χεζμπολάχ, η σιιτική μουσουλμανική οργάνωση που ιδρύθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν το 1982, εισήλθε στον πόλεμο τη Δευτέρα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μαχητές της Χεζμπολάχ υψώνουν τις γροθιές τους και φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτερου διοικητή τους Αλί Ντίμπς, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή  στο νότιο Λίβανο, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024. 

AP
Η Χεζμπολάχ φέρεται να έχει αναπτύξει ομάδες επίλεκτωμ μαχητών της για να αντιμετωπίσει τις ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο, επιστρέφοντας στη μεθοριακή περιοχή από την οποία είχε αποσυρθεί μετά τον πόλεμο του 2024 - σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters - καθώς η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση εμπλέκεται βαθύτερα στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκρίμενα, μέλη της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ φέρονται να έλαβαν εντολές να συμμετάσχουν στη μάχη και να εμποδίσουν την προέλαση των ισραηλινών αρμάτων μάχης, πάντα σύμφωνα με το Reuters, αναφέροντας ως παράδειγμα την πόλη Χιάμ - μία από τις πολλές περιοχές όπου τα ισραηλινά στρατεύματα φέρονται να προέλασαν την Τετάρτη.

Η Χεζμπολάχ, η σιιτική μουσουλμανική οργάνωση που ιδρύθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν το 1982, εισήλθε στον πόλεμο τη Δευτέρα, εκτοξεύοντας drones κατά του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια αιφνιδιαστική αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σφοδρά πλήγματα στο νότιο Λίβανο και ευρύτερα έκτοτε, στέλνοντας περισσότερα στρατεύματα πέρα από τα σύνορα και δίνοντας εντολή στους Λιβανέζους να εγκαταλείψουν μια ζώνη εδάφους στη συνοριακή περιοχή, όπου ο ισραηλινός στρατός διατηρούσε στρατιώτες σε αρκετές θέσεις μετά τον πόλεμο του 2024.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα την Τετάρτη ότι η οργάνωση θα αντιμετωπίσει αυτό που περιέγραψε ως ισραηλινό σχέδιο «κατοχής και επέκτασης». «Αμυνόμαστε για την υπαρξή μας», είπε.

Οι επίλεκτοι μαχητές της Χεζμπολάχ αναπτύχθηκαν στο νότο αφότου η οργάνωση άνοιξε πυρ με ρουκέτες και drones τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Είχαν εγκαταλείψει αυτό το τμήμα του Λιβάνου - συγκεκριμένα την περιοχή μεταξύ του ποταμού Λιτάνι και των συνόρων με το Ισραήλ - μετά την κατάπαυση του πυρός με μεσολάβηση των ΗΠΑ στον πόλεμο του 2024, μετακινούμενοι βόρεια του ποταμού, ανέφεραν οι πηγές. Οι πηγές δεν διευκρίνισαν πόσες επίλεκτες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί.

Η αρχική επίθεση της Χεζμπολάχ τη Δευτέρα εξαπολύθηκε από περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνι, δήλωσε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Χιλιάδες μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν το 2024

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι εξετάζουν τις αναφορές, αλλά δεν προέβη σε άμεσο σχολιασμό. Ο στρατός του Λιβάνου αρνήθηκε να σχολιάσει. Το γραφείο του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα πυρών αντιαρματικών όπλων κατά των στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο, οι πρώτοι αναφερόμενοι τραυματισμοί μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων από την έναρξη του περιφερειακού πολέμου. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε αρκετές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αρμάτων μάχης αυτή την εβδομάδα, μαζί με πολυάριθμες εκτοξεύσεις ρουκετών και drones με στόχο το Ισραήλ.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε την Τετάρτη ότι ο στρατός «τοποθετεί στρατεύματα λίγο βαθύτερα» στον Λίβανο από ό,τι πριν, «για να αποτρέψει τυχόν επιθέσεις εναντίον των βόρειων κοινοτήτων» στο Ισραήλ.

Περίπου 5.000 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στον πόλεμο του 2024 με το Ισραήλ, πολλοί από τους οποίους ήταν μέλη της δύναμης Ραντουάν. Ο πόλεμος άφησε τη Χεζμπολάχ σοβαρά εξασθενημένη. Το Ισραήλ πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά πλήγματα με στόχο τη Χεζμπολάχ από εκείνη τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης τον Δεκέμβριο σε αυτό που περιέγραψε ως εκπαιδευτικό συγκρότημα που χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις Ραντουάν στο νότο.

