Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στην Κύπρο πριν από λίγη ώρα - Λήξη συναγερμού λίγο αργότερα

Είναι η τρίτη φορά που ηχούν οι σειρήνες στην περιοχή τις τελευταίες ώρες. Η πρώτη καταγράφηκε χθες το βράδυ λίγο πριν τις 23:00 και η δεύτερη το πρωί της Πέμπτης

ΚΥΠΡΟΣ
Συναγερμός σήμανε για ακόμη μια φορά στην Κύπρο, αυτή τη φορά το απόγευμα της Πέμπτης 5 Μαρτίου, καθώς ήχησαν ξανά οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι λίγο μετά τις 16:30.

Οι σειρήνες ήχησαν ξανά στο Ακρωτήρι νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ είχαν ηχήσει και κατά την διάρκεια της νύχτας την Τετάρτη λίγο πριν τις 23:00.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, το συμβάν θεωρείται ήδη λήξαν καθώς δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε απειλή.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Λετυμπιώτη:

«Σε σχέση με την ενεργοποίηση προληπτικών μέτρων ασφαλείας λίγο νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις του Ακρωτηρίου, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή και ως εκ τούτου έχουν λήξει. Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών»

Σύμφωνα με το philenews οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα για ύπαρξη απειλής.

Το μήνυμα που στάλθηκε από τις Βρετανικές Βάσεις:

«For Akrotiri Residents Only: There is an ongoing security threat. Please remain indoors and stay in place until further official notice. Move away from windows and take cover behind or beneath substantial, solid furniture. Please await further instruction».

