Ποιες χώρες στέλνουν ναυτικά μέσα στην Κύπρο - Πανευρωπαϊκή δύναμη

Οι Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ολλανδία θα στείλουν ναυτικά μέσα για να προστατεύσουν την Κύπρο από ιρανικές επιθέσεις τις επόμενες ημέρες, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο στο Κοινοβούλιο.

Αυτό συμβαίνει λίγες ημέρες μετά την επίθεση με drone σε βάση της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στο νησί.

Η Ισπανία θα στείλει τη φρεγάτα «Κριστόφορος Κολόμβος» στην Κύπρο, όπου θα ενωθεί με το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» της Γαλλίας και τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας John Healey έφτασε στην Κύπρο σήμερα για να συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογό του και να επισκεφθεί τη βάση στο Ακρωτήρι. Ο Healey δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι συζήτησε με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική άμυνα για να υποστηρίξει την «κοινή ασφάλεια».



Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αποστείλει το πολεμικό πλοίο HMS Dragon και ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα της Βρετανίας στην περιοχή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer δεν υποστήριξε τις αρχικές κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, προκαλώντας την κριτική του Trump, αλλά αργότερα συμφώνησε στη χρήση βρετανικών βάσεων για «αμυντικούς σκοπούς»

Διαβάστε επίσης