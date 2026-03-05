MAD FORUM 2026: Νέοι, Μουσική, Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτική σε έναν κόσμο που αλλάζει

MAD FORUM 2026: Νέοι, Μουσική, Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτική σε έναν κόσμο που αλλάζει
Το MAD FORUM 2026 επιστρέφει την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ως η ετήσια συνάντηση στην Ελλάδα για τη νεολαία, τη μουσική βιομηχανία, τη νεανική κουλτούρα και την κοινωνία στην ψηφιακή εποχή.

Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών, όπου η τεχνολογία και η κοινωνία αλληλεπιδρούν με τρόπους που αναδιαμορφώνουν καθιερωμένες δομές, το MAD FORUM ανοίγει τη συζήτηση για το πώς οι νέοι ζουν, δημιουργούν, εκφράζονται και διεκδικούν χώρο.

Στο MAD FORUM 2026, βρίσκονται στο επίκεντρο καίρια ερωτήματα για την επόμενη δεκαετία:

  • Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει τη μουσική δημιουργία και τα πνευματικά δικαιώματα;
  • Πώς η πολιτική ενημέρωση των Gen Alpha & Beta μετακινείται σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram;
  • Ποια είναι τα νέα όρια και οι «απαγορεύσεις» στην ψηφιακή ζωή;
  • Πώς εξελίσσεται η ελληνική urban & underground rap ως μαζικό πολιτιστικό φαινόμενο;

Το MAD FORUM 2026 φέρνει στο ίδιο τραπέζι δημιουργούς, ερευνητές, πλατφόρμες, θεσμικούς παράγοντες και νέους, με στόχο έναν τεκμηριωμένο και ουσιαστικό διάλογο. Το forum παρουσιάζει η Αθηνά Κλήμη.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την εγγραφή μέσω του: Mad Forum 2026 – Mad.gr

Θεματικές Ενότητες

1)Νέοι και Απαγορεύσεις: Προστασία ή Επιτήρηση στην Ψηφιακή Εποχή;

Από τον περιορισμό πρόσβασης στα social media και την απαγόρευση κινητών στα σχολεία, μέχρι το age verification, το online gambling, τα deepfakes και τη ρύθμιση του “addictive design”, κράτη και πλατφόρμες χαράζουν νέα όρια. Με αφορμή τη διεθνή συζήτηση που πυροδοτήθηκε από πρωτοβουλίες όπως η απαγόρευση social media για ανηλίκους κάτω των 16 στην Αυστραλία και τις αντίστοιχες συζητήσεις στην Ευρώπη, εξετάζεται το κρίσιμο δίλημμα: ουσιαστική προστασία ή νέα μορφή ψηφιακής επιτήρησης; Και τελικά, ποιος αποφασίζει τα όρια;

Συντονισμός: Χριστίνα Βίδου, Δημοσιογράφος

2)Το Φαινόμενο της Ελληνικής Urban & Underground Rap

Η ελληνική urban/underground rap έχει ξεπεράσει τα όρια ενός μουσικού είδους: αποτελεί πλέον πολιτιστικό φαινόμενο με δικούς του κώδικες, αισθητική και τρόπους παραγωγής και διάδοσης. Ένα κίνημα που γεννήθηκε εκτός mainstream, αλλά σήμερα καθορίζει το τι ακούνε, πώς ντύνονται, πώς μιλούν και πώς αυτοπροσδιορίζονται οι νέοι.

Συντονισμός: Μάνος Δεδεβέσης, A&R, Publisher, Founder, Stay Independent

3)TikTok, Νέοι και Πολιτική

Οι Gen Alpha & Beta ενημερώνονται πολιτικά κυρίως μέσα από TikTok και Instagram, ενώ ολοένα και περισσότεροι πολιτικοί λειτουργούν ως content creators. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια νέα δυναμική: μεγαλύτερη αμεσότητα, αλλά και τον κίνδυνο μιας πιο επιφανειακής, «συμπιεσμένης» πολιτικής επικοινωνίας. Τι σημαίνει πολιτική ενημέρωση σε 30’’ και πότε η στρατηγική γίνεται πειστική ή… cringe;

Συντονισμός: Νίκος Κοψιδάς, Ειδικός στη Στρατηγική Επικοινωνίας

4)Τεχνητή Νοημοσύνη και Μουσική

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πλέον μέρος του μουσικού οικοσυστήματος και επηρεάζει έμπρακτα τη σύνθεση, την παραγωγή, τη φωνητική επεξεργασία και τον σχεδιασμό ήχου. Παράλληλα, ανοίγει μεγάλα νομικά και οικονομικά ζητήματα: χρήση έργων με πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση μοντέλων, νέες ισορροπίες ανάμεσα σε δημιουργούς/πλατφόρμες/εταιρείες, και επαναπροσδιορισμός του ρόλου του καλλιτέχνη. Πώς σχεδιάζονται τα εργαλεία ΤΝ και τι αλλάζουν στην καθημερινή δημιουργική εργασία;


Συντονισμός: Γκυ Κριέφ, Partner στην Big Pi Ventures

Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

Ώρα: 11:00 – 19:00

Χώρος: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Αεριοφυλάκιο 1, Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»

Επιμέλεια Περιεχομένου: Καλλιόπη Χαραλάμπους

Διοργάνωση: MAD – MAD STUDIOS (DAM PRODUCTIONS)

Υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής

Μεγάλος Χορηγός: ΔΕΗ

Χορηγοί: ALLWYN, AVINATION, GOOGLE, HELLAS DIRECT, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Υποστηρικτής: ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ 360

Χρήσιμα links:

Mad Forum 2026 - Mad.gr

Trailer Mad Forum 2026

Agenda MAD FORUM 2026

Το MAD FORUM είναι ο χώρος όπου η νέα γενιά συναντά τη μουσική, την τεχνολογία και την κοινωνία. Με επίκεντρο τις νέες τάσεις, τις πλατφόρμες και τις μεταβολές στην καθημερινότητα των νέων, δημιουργεί μια κοινή συζήτηση ανάμεσα σε ανθρώπους της δημιουργίας, της έρευνας και των θεσμών, για το πώς οι νέοι ζουν, δημιουργούν, διεκδικούν χώρο και διαμορφώνουν το αύριο.

