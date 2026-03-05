Τα τουρκικά στρατεύματα καθιστούν το νησί ασφαλέστερο, ισχυρίστηκε ο Γιλμάζ

Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ παρέστη σήμερα στην τελετή θεμελίωσης νέου κτηριακού συγκροτήματος του «πανεπιστημίου Altınbaş» Κύπρου, στα κατεχόμενα όπου σε ομιλία του προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο κατοχικός στρατός καθιστά το νησί ασφαλέστερο.

Στα πλαίσια της αναφοράς του στην παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στο νησί, ο κ. Γιλμάζ ισχυρίστηκε ότι «ο στρατός μας, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, έχει καταστήσει αυτό το νησί πιο ασφαλές», ενώ χαρακτήρισε τις αμυντικές ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας ως «απολύτως περιττές» και ως παράγοντα που «θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού». Επανέλαβε τις γνωστές θέσεις της Άγκυρας για τον ρόλο της ως «εγγυήτριας δύναμης», τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή πλευρά «με αποφασιστικότητα».

Στην ομιλία του, ο κ. Γιλμάζ του είπε ότι πάνω από 100.000 φοιτητές φοιτούν στα «πανεπιστήμια», τα οποία χαρακτήρισε ως «έναν από τους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας του νησιού».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ανακοίνωσε και την υπογραφή «πρωτοκόλλου» στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, συνδέοντάς το με ένα ευρύτερο σχέδιο μετατροπής των κατεχόμενων σε «κοιλάδα πληροφορικής».

Κλείνοντας, δήλωσε ότι στόχος της Τουρκίας είναι τα κατεχόμενα να αποτελέσουν «το λαμπρό αστέρι της Ανατολικής Μεσογείου», μέσα από επενδύσεις σε εκπαίδευση, τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ