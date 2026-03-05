Γαλλία: «Όχι» στη χρήση των γαλλικών βάσεων στη Μέση Ανατολή από τα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ

Οι αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη αμερικανικών μέσων σε γαλλικές βάσεις στη Μέση Ανατολή είναι «λανθασμένες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γαλλικό Γενικό Επιτελείο στους Times of Israel.

Τα αεροσκάφη υποστήριξης των ΗΠΑ, και όχι τα μαχητικά αεροσκάφη, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την αεροπορική βάση Istres στη Γαλλία, αναφέρει ο γαλλικός στρατός.

«Πρόκειται για μια διαδικασία ρουτίνας εντός του ΝΑΤΟ», αναφέρει το Γενικό Επιτελείο, προσθέτοντας ότι «η Γαλλία έχει επιμείνει ότι αυτά τα μέσα δεν πρέπει να συμμετέχουν με κανέναν τρόπο σε επιχειρήσεις που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, αλλά αυστηρά για την υποστήριξη της άμυνας των εταίρων μας στην περιοχή».

Οι ΗΠΑ έχουν δώσει στη Γαλλία «πλήρεις διαβεβαιώσεις» ότι αυτό θα συμβεί, αναφέρει ο γαλλικός στρατός.

Διαβάστε επίσης