CEO Χάποελ: «Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για Χέιζ-Ντέιβις, ο παίκτης επέλεξε Παναθηναϊκό»

Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις είναι μία απ’ τις σπουδαιότερες που έχουν γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, «έκλεισαν» ένα σπουδαίο deal, πληρώνοντας τεράστιο ποσό για το συμβόλαιο του Αμερικανού. Παράλληλα, ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος. Ειδικά από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Κάτι που παραδέχτηκε ο CEO της ομάδας του Ισραήλ, Τζάχι Ράιχενσταϊν. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ισραηλινό «ONE». Όπως τόνισε η Χάποελ έκανε τεράστια προσπάθεια για τον MVP του περυσινού Final-4. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προσπαθούσαν να τον μεταπείσουν, αλλά αυτός επέλεξε Παναθηναϊκό.

Χαρακτηριστικά είπε μεταξύ άλλων:

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Φτάσαμε σε πολύ προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων μαζί του. Υπήρχε συνεχής επικοινωνία με τους εκπροσώπους και τον δικηγόρο του. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τελικά, ο παίκτης επέλεξε μια διαφορετική προσφορά. Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για να τον φέρουμε στην ομάδα, αλλά τελικά ο παίκτης επέλεξε μια διαφορετική κατεύθυνση».

Για ενδεχόμενη αποχώρηση του Ιτούδη: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καταστήσαμε σαφές στον προπονητή ότι τον εμπιστευόμασταν. Του είπα προσωπικά ότι τον υποστηρίζαμε. Ταυτόχρονα, προσπαθήσαμε να μειώσουμε την πίεση γύρω από την ομάδα. Προφανώς, οι ήττες δεν είναι ποτέ εύκολες, αλλά οι φήμες για την αντικατάσταση του προπονητή δεν αντανακλούσαν την πραγματικότητα. Ο στόχος μας ήταν σαφής: να ξεπεράσουμε μαζί την κρίση. Δεν μίλησα με κανέναν προπονητή, δεν ανταλλάχθηκαν προσφορές με κανέναν, η θέση του είναι ακλόνητη, συγκεκριμένη».