Το ουκρανικό «αντίδοτο» του Τραμπ ενάντια στα Shahed - Τι είναι το drone - «κεντρί»

Η δήλωση το βράδυ της Πέμπτης, του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα δεχτεί «οποιαδήποτε βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα» για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones Shahed, δεν ήταν τυχαία.

Το ιρανικό drone, που έχει μεταβληθεί σε απειλή τόσο για τις αμερικάνικες δυνάμεις στην Μέση Ανατολή, όσο και για τις χώρες του κόλπου, το Ισραήλ αλλά και την Κύπρο αντιμετωπίζεται προς το παρόν με πανάκριβα αντιεροπορικά και βαλλιστικά συστήματα, ή ακόμη και από μαχητικά αξίας εκατομμυρίων δολλαρίων, ενώ κοστίζει μόλις μερικά δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Η ουκρανική απάντηση στα Shahed στην οποίο αναφέρεται το αμερικανικό ενδιαφέρον είναι το αναχαιτιστικό dront STING (κεντρί), που ανέτρεψε τα δεδομένα του εναέριου πολέμου.

Η ανάπτυξη του STING ξεκίνησε το 2023 από την ομάδα Wild Hornets, μια ανεξάρτητη ομάδα μηχανικών που συνεργάζεται στενά με τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η ανάγκη ήταν επιτακτική: η Ρωσία εξαπέλυε χιλιάδες Shahed-136, αναγκάζοντας την Ουκρανία να ξοδεύει πυραύλους Patriot ($3-4 εκατ. έκαστος) για να καταρρίψει drones των $30.000.

Το STING κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις στο πεδίο, το 2024 καταγράφοντας τις πρώτες καταρρίψεις Shahed και αναγνωριστικών drones (Orlan, Lancet).

Τον Μάιο του 2025 το πρώτο βίντεο αναχαίτισης πάνω από τα σύννεφα, αποδεικνύοντας ότι το STING μπορεί να φτάσει τους στόχους του σε μεγάλα υψόμετρα.

Τον χειμώνα του 2025 τα αναχαιτιστικά drones έγιναν ο κύριος πυλώνας της αμυνας του Κιέβου, με τον αρχηγό του στρατού, Oleksandr Syrskyi, να δηλώνει ότι το 70% των καταρρίψεων τον Φεβρουάριο οφειλόταν σε αυτά.

Το STING δεν είναι ένα απλό FPV drone. Είναι ένα «έξυπνο» βλήμα με κινητήρα quadcopter, σχεδιασμένο για καταδιώξεις υψηλής ταχύτητας.

Επιδόσεις και Ταχύτητα

Το Sting Αγγίζει τα 280 χλμ/ώρα (σε ορισμένες δοκιμές έφτασε τα 315 χλμ/ώρα), ξεπερνώντας κατά πολύ τα Shahed που πετούν με 180 χλμ/ώρα.

Ρυθμός Ανόδου: 30 μέτρα το δευτερόλεπτο, επιτρέποντάς του να φτάνει σε επιχειρησιακό υψόμετρο σε δευτερόλεπτα.

Μέγιστο Υψόμετρο: Έως 7.000 μέτρα, γεγονός που του επιτρέπει να κυνηγά drones που πετούν ψηλά για να αποφύγουν τα αντιαεροπορικά πυροβόλα.

Οπτικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα

Hornet Vision: Ένα ψηφιακό σύστημα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD) που επιτρέπει στον χειριστή να βλέπει καθαρά τον στόχο από χιλιόμετρα.

Νυχτερινή Όραση: Εξοπλίζεται με την ουκρανικής κατασκευής θερμική κάμερα Kurbas-640-Alpha. Αυτό το σύστημα υπερέχει των κινεζικών ανταγωνιστών σε αντοχή στους κραδασμούς και την υγρασία.

AI Target Tracking: Διαθέτει λειτουργία αυτόματης ιχνηλάτησης στόχου, η οποία βοηθά τον χειριστή να «κλειδώσει» το εχθρικό drone ακόμα και αν υπάρχουν παρεμβολές (Electronic Warfare).

Επιχειρησιακή Ευελιξία

Αυτονομία: Έως 15 λεπτά σε πτήση περιπολίας ή 6 λεπτά σε καταδίωξη με πλήρη ταχύτητα.

Επιστροφή (Return-to-Base): Αν δεν εντοπιστεί στόχος, το drone δεν αυτοκαταστρέφεται, αλλά επιστρέφει για επαναφόρτιση.

Οπλισμός: Φέρει εκρηκτική κεφαλή 500 γραμμαρίων, η οποία πυροδοτείται εξ αποστάσεως ή με την πρόσκρουση.

Το σημαντικότερο όλων: Φθηνότερο του Shahed

Η επιτυχία της Ουκρανίας που οδήγησε το αίτημα των ΗΠΑ βασίζεται στους αριθμούς. Μόνο το 2026, η Ουκρανία κατέρριψε το 87% των Shahed που δέχτηκε (1.953 από τα 2.227).

Με το κόστος παραγωγής του STING να είναι χαμηλότερο ακόμα και από το ίδιο το Shahed, η Ουκρανία πέτυχε ένα σημαντικό στόχο: Να κάνει την άμυνα φθηνότερη από την επίθεση. Και τώρα προσφέρει την δυνατότητα αυτή στις ΗΠΑ

Αποτελεί ταυτόχρονα μια «λύση» για το ζήτημα της παραγωγής πυρομαχικών, αφού η εταιρεία που τα παράγει ισχυρίζεται ότι μπορεί να αγγίξει τις 10.000 μονάδες τον μήνα

Ταυτόχρονα όμως η προσφορά του Ζελένσκι προς τον Τραμπ δεν αφορά μόνο το drone, αλλά και την τεράστια βάση δεδομένων και εμπειρίας από χιλιάδες ώρες πτήσης σε πραγματικές συνθήκες πολέμου. Προτέρημα αναντικατάστατο σε συνθήκες ανάγκης

