Τραμπ: «Δεν ανησυχώ για την αύξηση των τιμών της βενζίνης - Ύψιστη προτεραιότητα ο πόλεμος στο Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο Reuters, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω του πολέμου στο Ιράν, προσθέτοντας ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ είναι η ύψιστη του προτεραιότητα.

«Δεν ανησυχώ καθόλου για αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, σχετικά με την αύξηση των τιμών στα πρατήρια βενζίνης. «Θα πέσουν πολύ γρήγορα όταν τελειώσει (σ.σ. ο πόλεμος), και αν αυξηθούν, θα αυξηθούν, αλλά (σ.σ. ο πόλεμος) είναι πολύ πιο σημαντικός από το να αυξηθούν λίγο οι τιμές της βενζίνης».

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 16% από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν το Σάββατο, καθώς η εξάπλωση της σύγκρουσης διακόπτει τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Το μέσο εθνικό κόστος της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 27 σεντς από την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας τα 3,25 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA, μια αμερικανική οργάνωση που παρακολουθεί τις τιμές των καυσίμων. Αυτήν την στιγμή, ο εθνικός μέσος όρος είναι 15 σεντς υψηλότερος από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

«Δεν έχουν αυξηθεί πολύ», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η στάση του Τραμπ φαίνεται να έχει αλλάξει ως προς το ζήτημα, καθώς τον περασμένο μήνα στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, είχε δώσει έμφαση στη μείωση των τιμών της βενζίνης.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας των Κρις Ράιτ, μιλώνας στο Fox News το βράδυ της Τετάρτης, επέμεινε ότι η επίδραση της σύγκρουσης με το Ιράν στις τιμές του πετρελαίου θα είναι προσωρινή και θα είναι ένα «μικρό τίμημα» για τους στόχους του Πενταγώνου στη Μέση Ανατολή.

