Τραμπ: «Θα δεχτώ βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα» ενάντια στα ιρανικά Shahed - Ο ρόλος της Ουκρανίας

Ένα ιρανικό drone Shahed που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία πετάει στον ουρανό λίγα δευτερόλεπτα πριν χτυπήσει κτίρια στο Κίεβο της Ουκρανίας (2022-Aρχείο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να δεχτεί οποιαδήποτε βοήθεια, μετά από πρόταση της Ουκρανίας σχετικά με τα drones Shahed που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιεί το Ιράν για να επιτίθεται στις δυνάμεις των ΗΠΑ και τις χώρες του κόλπου. Πρόκειται για τα ίδια drones που χρησιμοποιήθηκαν από την Χεζμπολάχ και για την επίθεση κατά της βάσης του Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

«Σίγουρα, θα δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση του Reuters σχετικά με την προσφορά του Κιέβου να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed.

Ουκρανός στρατιώτης επιθεωρή θραύσματα drone Shahed AP

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μέχρις στιγμής πανάκριβα αντιεροπορικά και αντιβαλλιστικά συστήματα, αλλά και μαχητικά αεροσκάφη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα εκατοντάδες drones που το Ιράν στέλνει εναντίον στόχων. Με αποτέλεσμα όπλα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων να χρησιμοποιούνται για να καταρρίψουν όπλα αξίας μόλις κάποιων δεκάδων χιλιάδων.

Ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι είχε λάβει συγκεκριμένο αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τις βοηθήσει στη διαχείριση των drones.

Drone Shahed που έχει υποστεί σε ζημιά AP

Η Ουκρανία, που επί χρόνια αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις στην οποία χρησιμοποιούνται Shahed έχει αναπτύξει διαφορετικές μεθόδους αντιμετωπισής τους, συμπεριλαμβανομένων και drones τα οποία χρησιμοποιούνται για να καταρρίψουν τα εχθρικά.

Συνολικά η Ουκρανία έχει καταφέρει να καταρρίψει 1.953 από τα 2.227 Shahed που εκτόξευσε η Ρωσία μόνο εφέτος.

