Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο διάδοχος γιος με πρόβλημα ανικανότητας - Η αποκάλυψη των WikiLeaks

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονηθέντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, θεωρείται το επικρατέστερο φαβορί για την ανάληψη της κορυφαίας θέσης, σε αντικατάσταση του δολοφονημένου πατέρα του.

Όμως τώρα όσο ο σκληροπυρηνικός όπως χαρακτηρίζεται διάδοχος «βγαίνει» στο προσκήνιο, άλλο τόσο ανασύρονται και καλά κρυμμένα μυστικά του, αρκετά προσωπικά.

Ο 56χρονος σήμερα Μοτζτάμπα, φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ανικανότητας και μάλιστα χρειάστηκε να υποβληθεί σε σειρά θεραπειών στα νοσοκομεία Ουέλινγκτον και Κρόμγουελ του Λονδίνου, σύμφωνα με διπλωματικές διαρροές που δημοσιεύθηκαν από το WikiLeaks στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και παρουσιάζει η New York Post.

Χρειάστηκε να μπει σε κλινικές τουλάχιστον τέσσερις φορές - συμπεριλαμβανομένης μιας παραμονής που διήρκεσε δύο μήνες πριν καταφέρει τελικά να αφήσει έγκυο τη σύζυγό του, Zahra Haddad Adel.

WikiLeaks: Το απόσπασμα για την ανικανότητα του Μοτζτάμπα

Μοτζτάμπα: Λεπτομέρειες για τον γάμο

8. (S) Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι περίπου 41 ετών. Ο γάμος του με την κόρη του πρώην προέδρου του Majles Hadad Adel, ακολούθησε δύο «προσωρινούς γάμους» (που επιτρέπονται από τον ιρανικό νόμο) και πραγματοποιήθηκε σχετικά αργά στη ζωή του, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω ενός προβλήματος ανικανότητας που αντιμετωπίστηκε και τελικά επιλύθηκε κατά τη διάρκεια τριών παρατεταμένων επισκέψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα νοσοκομεία Wellington και Cromwell του Λονδίνου. Η οικογένεια του Mojtaba περίμενε να αποκτήσει γρήγορα παιδιά, αλλά

χρειάστηκε μια τέταρτη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική θεραπεία. Μετά από διαμονή δύο μηνών, η σύζυγός του έμεινε έγκυος. Επιστρέφοντας στο

Ιράν, γεννήθηκε ένα υγιές αγόρι (σήμερα περίπου ενός έτους), το οποίο ονομάστηκε

Ali προς τιμήν του παππού του από την πλευρά του πατέρα.

Όσον αφορά στους «προσωρινούς γάμους» που έκανε ο Μοτζτάμπα, ήταν για να αποκτήσει εμπειρία στο κρεβάτι, καθώς υπό αυτό το πρόσχημα επιτρέπεται σε άνδρες και γυναίκες να μπορούν να έχουν σεξουαλικές επαφές χωρίς δεσμεύσεις, διατηρώντας την καλή θρησκευτική τους φήμη.

Τόσο η σύζυγός του όσο και ο γιος του φέρεται να ήταν μεταξύ των 49 ανθρώπων που σκοτώθηκαν μαζί με τον 86χρονο πατέρα του στο ισραηλινό χτύπημα στην Τεχεράνη το Σάββατο.

Στο στόχαστο ο νέος Αγιατολάχ - όποιος κι αν είναι

Ο Μοτζτάμπα είναι τώρα έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, με πολλές αναφορές να δείχνουν ότι η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν - το 88μελές συμβούλιο που αποφασίζει τη διαδοχή της ηγεσίας - πιέζεται από τους σκληροπυρηνικούς του καθεστώτος να τον διορίσει στο υψηλότερο αξίωμα της χώρας.

Εάν ο Μοτζτάμπα επιλεγεί, θα μπορούσε σύντομα να έχει την ίδια μοίρα με τον πατέρα του. Το Ισραήλ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο επόμενος ηγέτης του τρομοκρατικού μηχανισμού του Ιράν θα γίνει «ξεκάθαρος στόχος για εξάλειψη».

Συγκεκριμένα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποσχέθηκε ότι «Κάθε ηγέτης που διορίζεται από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς για να συνεχίσει και να ηγηθεί του σχεδίου καταστροφής του Ισραήλ, να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ελεύθερο κόσμο και τις χώρες της περιοχής και να καταστείλει τον ιρανικό λαό — θα είναι ένας ξεκάθαρος στόχος για εξάλειψη», έγραψε στο X.

«Δεν έχει σημασία ποιο είναι το όνομά του ή το μέρος όπου κρύβεται».

Μια ζωή με προνόμια και δύναμη

Ο Μοτζτάμπα γεννήθηκε το 1969 και ήταν 10 ετών όταν η Ισλαμική Επανάσταση του 1979 καθαίρεσε τη μοναρχία του έθνους και στη συνέχεια εντάχθηκε στο διαβόητο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης το 1987 αφού τελείωσε το γυμνάσιο, σύμφωνα με τους New York Times.

Πέρασε περίπου ένα χρόνο υπηρετώντας στο στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιράν με το Ιράκ, στη συνέχεια συνέχισε να σπουδάζει και να διδάσκει σε ένα ισλαμικό σχολείο για την ελίτ του κλήρου του Ιράν - εμπειρίες που βοήθησαν να ενσωματωθεί στα θρησκευτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα ασφαλείας του έθνους.

Και ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που ο πατέρας του έγινε ανώτατος ηγέτης και ο Μοτζτάμπα άρχισε να διαχειρίζεται τον αυξανόμενο πλούτο και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της οικογένειάς του.