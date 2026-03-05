Μπρούκλιν Μπέκαμ: Γενέθλια με τη Νίκολα Πελτζ και ευχές από τους γονείς του παρά τη ρήξη

Τα 27α γενέθλιά του γιόρτασε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στις 4 Μαρτίου, εισπράττοντας πολλές ευχές από αγαπημένα του πρόσωπα. Ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές ήταν εκείνες των γονιών του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, οι οποίοι θέλησαν δημόσια να του ευχηθούν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Ξεχωριστή ήταν και η έκπληξη που του ετοίμασε η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ. Η ηθοποιός και μοντέλο τού ετοίμασε ένα ξεχωριστό γλυκό αντί για τούρτα για να γιορτάσουν την ιδιαίτερη ημέρα.

Είχε τοποθετήσει μέσα σε ένα κουτί ντόνατς σε σχήμα γραμμάτων, τα οποία σχημάτιζαν τη φράση «Χρόνια Πολλά Μπρούκλιν». Μάλιστα κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο και τη μοιράστηκε στο Instagram, με την ευχή να πραγματοποιηθούν όλες οι επιθυμίες του συζύγου της.

https://www.instagram.com/reel/DVercdnkp6x/

Η απομάκρυνση από την οικογένεια

Τους τελευταίους μήνες, διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν κάνει λόγο για μια πιθανή απομάκρυνση ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο ίδιος φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί από την οικογένειά του, ενώ και ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν επιθυμεί πλέον στενή επαφή μαζί τους. Ωστόσο, οι γονείς του προχώρησαν σε δημόσιες αναρτήσεις για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του, δείχνοντας την αγάπη και τη στήριξή τους. Από την πλευρά του, ο Μπρούκλιν δεν έχει σχολιάσει δημόσια τα όσα γράφονται.

https://www.instagram.com/reel/DVf2AF_iBBn/

Από τις τελευταίες αναρτήσεις, φάνηκε πως επέλεξε να περάσει την ημέρα των γενεθλίων του μαζί με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ. Όπως έχουν αναφέρει στο παρελθόν διεθνή μέσα, η σχέση του ζευγαριού είχε προκαλέσει συζητήσεις στην οικογένεια, με αναφορές ότι δεν υπήρχε πλήρης στήριξη στην επιλογή του.

Διαβάστε επίσης