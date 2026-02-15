Μπέκαμ: Η οικογένεια προσπαθεί να τα βρει με τον Μπρούκλιν

Να ρίξει γέφυρες με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ προσπαθεί η οικογένεια του μετά την δημόσια αντιπαράθεση για την συμπεριφορά της Βικτόρια Μπέκαμ στον γάμο του πρωτότοκου γιου της.

Η Χάρπερ Μπέκαμ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία παλαιότερη φωτογραφία της με τους τρεις αδελφούς της, Μπρούκλιν, Ρομέο και Κρουζ και έγραψε: «Χρόνια πολλά για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στους καλύτερους μεγάλους αδελφούς σε ολόκληρο τον κόσμο».

Αμέσως μετά η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε αναδημοσίευση της ανάρτησης της Χάρπερ και πρόσθεσε ένα emoji καρδούλα.

Η οικογένεια Μπέκαμ έγινε άνω κάτω αφού ο 26χρονος Μπρούκλιν την αποκήρυξε δημόσια και τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να συμφιλιωθεί ποτέ μαζί τους. Πηγές είχαν αναφέρει στη Daily Mail, ότι ο Μπρούκλιν προσπαθούσε να παραμείνει κοντά με μικρή του αδελφή Χάρπερ μετά την αποκήρυξη των γονιών τους.

Διαβάστε επίσης