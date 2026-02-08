Ο Ρομέο και ο Κρουζ Μπέκαμ «απαντούν» στον Μπρούκλιν με τατουάζ για την αξία της οικογένειας

Μετά την απόφαση του Μπρούκλιν να «σβήσει» από το σώμα του τα τατουάζ που ήταν αφιερωμένα στους γονείς του, τα μικρότερα αδέλφια του «απαντούν» με τον δικό τους... τρόπο

Ανθή Κουρεντζή

Ο Ρομέο και ο Κρουζ Μπέκαμ «απαντούν» στον Μπρούκλιν με τατουάζ για την αξία της οικογένειας

Η οικογένεια Μπέκαμ / AP

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ώρα που ο μεγάλος αδελφός τους, Μπρούκλιν έχει αποφασίσει να ξεγράψει την οικογένειά του, καλύπτοντας ακόμη και τα τατουάζ που είχε κάνει σαν «φόρο τιμής» στους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, ο Ρομέο και ο Κρουζ Μπέκαμ στέλνουν το δικό τους μήνυμα δείχνοντας τα τατουάζ τους για την αξία της οικογένειας.

Η οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ βρίσκεται στο επίκεντρο των πρωτοσέλιδων τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από τα «πυρά» που εξαπέλυσε, μέσω των social media, ο 26χρονος Μπρούκλιν. Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως δεν σκοπεύει να συμφιλιωθεί μαζί τους, μέσα από μια καυστική εξασέλιδη δήλωση που προκάλεσε αίσθηση, ενώ στη συνέχεια κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, Ντέιβιντ.

beckham.jpg

Πριν

tattoo.jpg

Μετά

Την ίδια στιγμή, ο Ρομέο και ο Κρουζ δείχνουν πως οι δεσμοί τους με την οικογένεια παραμένουν ισχυροί, παρουσιάζοντας τα νέα τους tattoos μέσα από το Instagram.

romeo-beckham.jpg

Επισκεπτόμενος το Fine Line Hearts Club, ο Ρομέο αποκάλυψε πως «χτύπησε» τη λέξη «family» στο πίσω μέρος του λαιμού του, ενώ ο Κρουζ επέλεξε να τιμήσει τη σύντροφό του, Jackie Apostel, προσθέτοντας το γράμμα «J» στον κορμό του.

1770583088441-204290027-tattoo.jpg

Fine Line Hearts Club

Σε φωτογραφίες που είδαν το «φως» της δημοσιότητας ο Μπρούκλιν, φαίνεται, να έχει καλύψει την λέξη «dad» στο κέντρο της άγκυρας που έχει σαν σχέδιο τατουάζ στο δεξί του μπράτσο, ανασχεδιάζοντάς το με ακαθόριστα σχήματα. Πριν ένα χρόνο είχε καλύψει και το τατουάζ «mama's boy» που έφερε στο στήθος, αφιερωμένο στη μητέρα του, Βικτόρια.

Αντίθετα, τα πολλά τατουάζ που έχει αφιερώσει στη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ παραμένουν εμφανή στο σώμα του.

Εν μέσω της οικογενειακής ρήξης των Μπέκαμ, δημοσιεύματα θέλουν τον Μπρούκλιν και τη Νίκολα να σχεδιάζουν να υιοθετήσουν το πρώτο τους παιδί.

Brooklyn Beckham,Nicola Peltz

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Sun», οι δυο τους επιθυμούν να δημιουργήσουν μια μεγάλη οικογένεια — και τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τους να είναι υιοθετημένο.

«Είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν απόλυτα. Θέλουν πολλά παιδιά και τουλάχιστον ένα να μην είναι βιολογικά δικό τους», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον του ζευγαριού στη «Sun», προσθέτοντας ότι και οι δύο θέλουν να προσφέρουν σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη μία καλύτερη ζωή.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πέλτζ (δεξιά) / AP

Σε συνέντευξή της στους «Times» το 2022, η Νίκολα είχε αποκαλύψει πως ο Μπρούκλιν ήθελε να αποκτήσει παιδιά νωρίτερα από εκείνη, ωστόσο και οι δύο συμφωνούσαν ότι επιθυμούν να δημιουργήσουν μια μεγάλη οικογένεια.

«Εκείνος θέλει παιδιά… από χθες», είχε πει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η ίδια ήθελε να περιμένει «μερικά χρόνια ακόμη». «Σίγουρα θέλουμε μεγάλη οικογένεια. Εκείνος έχει τρία αδέλφια κι εγώ επτά», είχε συμπληρώσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρός 19χρονος αγνοούμενος, αλλά ο θάνατός του δεν είναι ύποπτος

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Κάρτα Καυσαερίων: Μόνο από ΚΤΕΟ, όχι από συνεργεία - Τα πρόστιμα αν δεν την βγάλετε

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία: Άνετη επικράτηση για τον σοσιαλιστή Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Πράσινος» θρίαμβος, στην κορυφή η ΑΕΚ

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Κατάρρευση δύο κτηρίων στην Τρίπολη - 6 νεκροί, έρευνες για παγιδευμένους στα συντρίμμια

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εξωτερικών: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Είμαι πολύ περήφανος για την οικονομία μου - Κλεμμένες και στημένες οι εκλογές

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1: «Πράσινος» θρίαμβος στο Φάληρο με Ταμπόρδα!

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ: Δύο συλλήψεις σε Μόσχα - Ντουμπάι, αναζητείται μία γυναίκα

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 (Τελικό): Μεγάλο «διπλό» στο Φάληρο με τον Ταμπόρδα

22:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (10/2)

22:45LIFESTYLE

Ο Ρομέο και ο Κρουζ Μπέκαμ «απαντούν» στον Μπρούκλιν με τατουάζ για την αξία της οικογένειας

22:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

H NASA θα «βομβαρδίσει» το Βόρειο Σέλας

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

22:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Γέννησε η Άννα Κορακάκη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το πανηγυρικό «στριπτίζ» σνόουμπορντερ για το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Βόλο - Από θαύμα γλίτωσε ηλικιωμένη, είδε το σπίτι της να γίνεται στάχτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με σκιέρ στο Καϊμάκτσαλαν: Εντοπίστηκε και μεταφέρεται στο νοσοκομείο - Τι είπε στο Newsbomb o Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Είμαι πολύ περήφανος για την οικονομία μου - Κλεμμένες και στημένες οι εκλογές

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Πράσινος» θρίαμβος, στην κορυφή η ΑΕΚ

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1: «Πράσινος» θρίαμβος στο Φάληρο με Ταμπόρδα!

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ