Ο Ρομέο και ο Κρουζ Μπέκαμ «απαντούν» στον Μπρούκλιν με τατουάζ για την αξία της οικογένειας

Την ώρα που ο μεγάλος αδελφός τους, Μπρούκλιν έχει αποφασίσει να ξεγράψει την οικογένειά του, καλύπτοντας ακόμη και τα τατουάζ που είχε κάνει σαν «φόρο τιμής» στους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, ο Ρομέο και ο Κρουζ Μπέκαμ στέλνουν το δικό τους μήνυμα δείχνοντας τα τατουάζ τους για την αξία της οικογένειας.

Η οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ βρίσκεται στο επίκεντρο των πρωτοσέλιδων τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από τα «πυρά» που εξαπέλυσε, μέσω των social media, ο 26χρονος Μπρούκλιν. Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως δεν σκοπεύει να συμφιλιωθεί μαζί τους, μέσα από μια καυστική εξασέλιδη δήλωση που προκάλεσε αίσθηση, ενώ στη συνέχεια κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, Ντέιβιντ.

Την ίδια στιγμή, ο Ρομέο και ο Κρουζ δείχνουν πως οι δεσμοί τους με την οικογένεια παραμένουν ισχυροί, παρουσιάζοντας τα νέα τους tattoos μέσα από το Instagram.

Επισκεπτόμενος το Fine Line Hearts Club, ο Ρομέο αποκάλυψε πως «χτύπησε» τη λέξη «family» στο πίσω μέρος του λαιμού του, ενώ ο Κρουζ επέλεξε να τιμήσει τη σύντροφό του, Jackie Apostel, προσθέτοντας το γράμμα «J» στον κορμό του.

Σε φωτογραφίες που είδαν το «φως» της δημοσιότητας ο Μπρούκλιν, φαίνεται, να έχει καλύψει την λέξη «dad» στο κέντρο της άγκυρας που έχει σαν σχέδιο τατουάζ στο δεξί του μπράτσο, ανασχεδιάζοντάς το με ακαθόριστα σχήματα. Πριν ένα χρόνο είχε καλύψει και το τατουάζ «mama's boy» που έφερε στο στήθος, αφιερωμένο στη μητέρα του, Βικτόρια.

Αντίθετα, τα πολλά τατουάζ που έχει αφιερώσει στη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ παραμένουν εμφανή στο σώμα του.

Εν μέσω της οικογενειακής ρήξης των Μπέκαμ, δημοσιεύματα θέλουν τον Μπρούκλιν και τη Νίκολα να σχεδιάζουν να υιοθετήσουν το πρώτο τους παιδί.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Sun», οι δυο τους επιθυμούν να δημιουργήσουν μια μεγάλη οικογένεια — και τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τους να είναι υιοθετημένο.

«Είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν απόλυτα. Θέλουν πολλά παιδιά και τουλάχιστον ένα να μην είναι βιολογικά δικό τους», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον του ζευγαριού στη «Sun», προσθέτοντας ότι και οι δύο θέλουν να προσφέρουν σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη μία καλύτερη ζωή.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πέλτζ (δεξιά) / AP

Σε συνέντευξή της στους «Times» το 2022, η Νίκολα είχε αποκαλύψει πως ο Μπρούκλιν ήθελε να αποκτήσει παιδιά νωρίτερα από εκείνη, ωστόσο και οι δύο συμφωνούσαν ότι επιθυμούν να δημιουργήσουν μια μεγάλη οικογένεια.

«Εκείνος θέλει παιδιά… από χθες», είχε πει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η ίδια ήθελε να περιμένει «μερικά χρόνια ακόμη». «Σίγουρα θέλουμε μεγάλη οικογένεια. Εκείνος έχει τρία αδέλφια κι εγώ επτά», είχε συμπληρώσει.

