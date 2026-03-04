Λευκός Οίκος: Όταν ο Τραμπ απειλεί δεν μπλοφάρει - Οι Ιρανοί δεν ήθελαν ειρήνη

«Προηγούμενοι ηγέτες υπήρξαν πολύ αδύναμοι και αναποτελεσματικοί στο να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Λευκός Οίκος: Όταν ο Τραμπ απειλεί δεν μπλοφάρει - Οι Ιρανοί δεν ήθελαν ειρήνη
ΚΟΣΜΟΣ
Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λίβιτ ξεκινησε την ενημέρωση των δημοσιογράφων μιλώντας για τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ανέφερε ότι το ιρανικό καθεστώς έχει «συντριβεί» και το χαρακτηρίζει ως τον «κορυφαίο κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας παγκοσμίως».

«Προηγούμενοι ηγέτες υπήρξαν πολύ αδύναμοι και αναποτελεσματικοί στο να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή», είπε, προτού συνεχίσει πλέκοντας το εγκώμιο του Ντόναλντ Τραμπ ως του «ανθρώπου των πράξεων».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ καθιστά αυτά τα τέρατα υπόλογα και εκμηδενίζει οριστικά τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες», δηλώσε.

«Οι μελλοντικές γενιές Αμερικανών θα ανατρέχουν σε αυτή τη στιγμή ως τη στιγμή που το φάσμα ενός πυρηνικού Ιράν τελείωσε».

«Όταν ο Τραμπ απειλεί, δεν μπλοφάρει. Είναι ο άνθρωπος της δράσης που εξαλείφει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν εκεί που οι προηγούμενες ηγεσίες φάνηκαν αδύναμες».

Μιλώντας για την απόφαση του Τραμπ να πλήξει το Ιράν, η Λίβιτ αναφέρει ότι το καθεστώς «παρέμενε πλήρως προσηλωμένο στην ανασυγκρότηση του πυρηνικού του προγράμματος».

«Το καθεστώς έκανε αυτό που έκανε πάντα: είπαν ψέματα, κωλυσιεργούσαν και προσπάθησαν να εμπαίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», προσθέτει. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι προσφέρθηκαν στο Ιράν δωρεάν πυρηνικά καύσιμα για ειρηνική χρήση και κοινά προγράμματα, αλλά η Τεχεράνη αρνήθηκε, επιλέγοντας τον δρόμο του πολέμου και του εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι στόχοι της επιχείρησης «Επική Οργή»

Σύμφωνα με την Κάρολαιν Λέβιτ ο Πρόεδρος Τραμπ έθεσε τέσσερις ξεκάθαρους πυλώνες για την αμερικανική στρατιωτική δράση:

  • Καταστροφή των πυραύλων και της εγχώριας πυραυλικής βιομηχανίας.
  • Εξάλειψη του ιρανικού πολεμικού ναυτικού.
  • Εξουδετέρωση των πληρεξουσίων (proxies) του Ιράν, ώστε να μην αποτελούν πλέον απειλή για την περιοχή.
  • Διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Αναφέρθηκε ακόμη ότι 49 αξιωματούχοι του Ιράν «εξαφανίστηκαν από τη Γη», ενώ υπογραμμίστηκε ότι η ελπίδα των Ιρανών πολιτών για ελευθερία βρίσκεται πλέον στα δικά τους χέρια.

Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργασθεί με τον αμερικανικό στρατό

Η Ισπανία «συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» τις τελευταίες ώρες, δήλωσε η Κάρολιν Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

Η Ισπανία είχε αρνηθεί να επιτρέψει στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για να ξεκινήσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις κατά του Ιράν, προκαλώντας σκληρές απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ «να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία» χθες.

Η Λέβιτ είπε: «Νομίζω ότι άκουσαν το μήνυμα του προέδρου χθες δυνατά και καθαρά».

Προσθέτει ότι γνωρίζει ότι «ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία».

Για την επίθεση στο σχολείο

Η Κάρολαιν Λέβιτ ρωτήθηκε για την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν, η οποία σύμφωνα με αναφορές προκάλεσε το θάνατο περισσότερων από 170 ατόμων, και αν οι ΗΠΑ ήταν πίσω από αυτήν. «Όχι, από όσο γνωρίζουμε», απάντησε, επιβεβαιώνοντας ότι το θέμα διερευνάται.

«Θα ήθελα να σας πω με έμφαση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν στοχεύουν αμάχους, σε αντίθεση με το παραβατικό ιρανικό καθεστώς που στοχεύει αμάχους, σκοτώνει παιδιά, έχει σκοτώσει χιλιάδες δικούς του ανθρώπους τις τελευταίες εβδομάδες και χρησιμοποιεί την προπαγάνδα με μεγάλη αποτελεσματικότητα», λέει.

Η Λέβιτ προσθέτει ότι θα «προειδοποιούσε» τον δημοσιογράφο να μην «κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για στοχοποίηση αμάχων, επειδή αυτό δεν είναι κάτι που κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις».

Ο Λευκός Οίκος αρνείται το σχέδιο χρήσης κουρδικών δυνάμεων για εξέγερση στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει συμφωνήσει να οπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις με την ελπίδα να εμπνεύσει μια λαϊκή εξέγερση στο Ιράν, δηλώνει η Καρολάιν Λίβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Οποιαδήποτε τέτοια αναφορά είναι «εντελώς ψευδής και δεν πρέπει να δημοσιεύεται», προσθέτει.

Η Λέιβιτ αναφέρει, ωστόσο, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «συζήτησε με Κούρδους ηγέτες σχετικά με τη βάση που έχουμε στο βόρειο Ιράκ»..

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ φάνηκε σήμερα να αποστασιοποιείται από την αναφορά αυτή, δηλώνοντας ότι κανένας από τους στόχους των ΗΠΑ «δεν βασίζεται στην υποστήριξη του οπλισμού οποιασδήποτε συγκεκριμένης δύναμης».

Η απόφαση του Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν δεν προκλήθηκε εξ ολοκλήρου από την κλήση του Νετανιάχου

Η Καρολάιν Λέιβιτ επιβεβαιώνει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την επίθεση ήταν «σημαντική σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα» της στρατιωτικής εκστρατείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε καλέσει τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Δευτέρα για να του πει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα συναντιόταν το Σάββατο με την ηγετική του ομάδα, υποδηλώνοντας ότι ήταν μια ευκαιρία να εξοντωθεί ολόκληρη η ομάδα.

Ωστόσο, η Λέιβιτ αρνείται ότι αυτό οδήγησε τον πρόεδρο στην απόφαση να επιτεθεί στο Ιράν το Σάββατο «στο σύνολό του». «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος, πριν από αυτό το τηλεφώνημα, είχε την αίσθηση ότι το ιρανικό καθεστώς επρόκειτο να επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες... στην περιοχή», δηλώνει.

Ο πρόεδρος, λοιπόν, έπρεπε να επιλέξει μεταξύ του να επιτεθεί πρώτος ή να «καθίσει και να παρακολουθήσει» την επίθεση του Ιράν, προσθέτει.

