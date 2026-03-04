Καιρός αύριο: Με τοπικές βροχές η Πέμπτη και τη θερμοκρασία έως τους 20 βαθμούς

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές προβλέπει για την Πέμπτη (5/3) η ΕΜΥ, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και από το μεσημέρι και στα κεντρικά. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά από τις απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από αργά το απόγευμα που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 19 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες και σταδιακή βελτίωση το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 6 και 17 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Το βράδυ τα φαινόμενα αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν και τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στα νότια δυτικών διευθύνσεων τοπικά έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από τα βόρεια σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία στα βόρεια θα πυκνώσουν και από νωρίς το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

