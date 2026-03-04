Αραβικά μέσα: Πληροφορίες για ισραηλινή εισβολή και βομβαρδισμό στη νότια Συρία

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν μια περιοχή μεταξύ των χωριών Jamla και Saisoun στη λεκάνη του Yarmouk, στην επαρχία Daraa της νότιας Συρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA.

Οι ίδιες αναφορές από το Al Jazzera και άλλα αραβικά μέσα υποστηρίζουν ότι νωρίτερα οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης εισβολή στην περιοχή Wadi al-Raqad στη δυτική ύπαιθρο της Daraa, με επτά ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να εισέρχονται στην περιοχή και να εγκαθιστούν ένα σημείο ελέγχου.

#Israeli forces conducted an incursion into the Wadi Al-Raqad area in the #Daraa countryside and arrested six residents from villages in #Quneitra, southern #Syrian Arab Republic. Read more below https://t.co/TCuI2LB6r8 — Arab News (@arabnews) March 4, 2026

Η αναφορά πρόσθεσε ότι ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν κατά μήκος του δρόμου από την πύλη έως την είσοδο του Wadi al-Raqad, απέναντι από τις πόλεις Jamla και Saisoun. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν δύο άτομα από το χωριό Kodna στη νότια ύπαιθρο της Quneitra.