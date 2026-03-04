Μεσόγειος: Βυθίστηκε ρωσικό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG - «Τρομοκρατική επίθεση», λέει ο Πούτιν

Snapshot Το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz, που μετέφερε LNG, τυλίχθηκε στις φλόγες στην κεντρική Μεσόγειο, ανοιχτά των ακτών της Μάλτας και της Λιβύης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση» και κατηγόρησε την Ουκρανία.

Η Αίγυπτος και η λιβυκή εθνική εταιρεία πετρελαίου διέψευσαν οποιαδήποτε ανάμειξη ή σχέση με το δεξαμενόπλοιο.

Το Arctic Metagaz, ένα πλοίο μεταφοράς LNG, μέρος του σκιώδους στόλου της Ρωσίας που συνεχίζει να μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο παρά τις κυρώσεις, τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ της Τρίτης, στην κεντρική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στα ανοιχτά των ακτών της Μάλτας και της Λιβύης.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μεγάλο πλοίο μεταφοράς LNG να τυλίγεται στις φλόγες, αλλά η αυθεντικότητα του βίντεο δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα. Ωστόσο, η προκαταρκτική οπτική ανάλυση υποδηλώνει ότι οι εικόνες δεν ταιριάζουν με προηγουμένως καταγεγραμμένα περιστατικά πυρκαγιάς σε πλοία μεταφοράς LNG που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια.

Mediterranean Sea emergency: The Russian gas tanker ARCTIC METAGAZ (IMO 9243148) is on fire off the coast of Libya. The vessel is under sanctions for illegally transporting LNG. A preliminary attack by naval drones and a series of explosions are reported. A massive fire is on… pic.twitter.com/Wh1Y8qIfZf — EcoProtector (@ProtectorE59290) March 3, 2026

Εκπρόσωπος του Diaplous Group, μιας εταιρείας θαλάσσιας ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων με έδρα την Ελλάδα, επιβεβαίωσε τηλεφωνικά στο gCaptain ότι το πλοίο όντως τυλίχθηκε στις φλόγες. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι συνέβη, αλλά δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Τρομοκρατική επίθεση», χαρακτήρισε το περιστατικό ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ως υπεύθυνη για το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «τρομοκρατική επίθεση». Σύμφωνα με τον Ρώσο ηγέτη, οι ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου μόνο επιδεινώνουν την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, κυρίως για τους Ευρωπαίους προστάτες του.

«Πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά και στο παρελθόν. Αυτό επιδεινώνει την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και, σε αυτήν την περίπτωση, κυρίως για την Ευρώπη», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του καθεστώτος του Κιέβου επιθετική και εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο Πούτιν υπενθύμισε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας έχουν πληροφορίες για το Κίεβο ότι σχεδιάζει τρομοκρατικές επιθέσεις σε αγωγούς εξαγωγής.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτουν οι υπηρεσίες πληροφοριών μας, όπως κάποτε ανατινάχθηκε το Nord Stream, το Κίεβο, με την υποστήριξη ορισμένων δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, προετοιμάζει τώρα μια επιχείρηση για την ανατίναξη του Blue Stream και του Turkish Stream. Έχουμε ήδη ενημερώσει τους Τούρκους φίλους μας για αυτό το θέμα. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, ειδικά σήμερα», προειδοποίησε ο Πούτιν.

Η Αίγυπτος διέψευσε οποιαδήποτε ανάμειξη

Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου διέψευσε σήμερα ότι η χώρα έχει οποιαδήποτε σχέση με το ρωσικό δεξαμενόπλοιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τάνκερ δεν είχε ως προορισμό λιμάνι της Αιγύπτου και δεν είναι καταχωρημένο ως προμηθευτής σε συμβάσεις για την παράδοση LNG στη χώρα.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στο πλοίο, ενώ η εθνική εταιρεία πετρελαίου της Λιβύης διέψευσε επίσης ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με το πλοίο, ανακοινώνοντας ότι προορισμός του ήταν το Πορτ Σαΐντ της Αιγύπτου.

