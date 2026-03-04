Hellenic Train: Μία ώρα καθυστέρηση στο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Με καθυστέρηση 60 λεπτών, εκ των οποίων 17 λεπτά οφείλονταν σε ζητήματα υποδομής και 43 λεπτά στην προληπτική αλλαγή της μηχανής έλξης, που πραγματοποιήθηκε από το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας στον Σταθμό Οινόης, αναχώρησε το βράδυ της Τετάρτης το Intercity της Hellenic Train που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Αθήνα, 4 Μαρτίου 2026

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, παρουσίασε καθυστέρηση κατά την αναχώρησή της από τον Σταθμό Οινόης.

Συγκεκριμένα, η καθυστέρηση ανήλθε συνολικά σε 60 λεπτά, εκ των οποίων 17 λεπτά οφείλονται σε ζητήματα υποδομής και 43 λεπτά στην προληπτική αλλαγή της μηχανής έλξης, που πραγματοποιήθηκε από το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας στον Σταθμό Οινόης.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

