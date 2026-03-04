Δημήτρης Σταρόβας: «Το διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο σκουπιδαριό αλλά και το αντίθετο»

Για την ζωή του μετά την περιπέτεια με την υγεία του και τις απάτες του διαδικτύου ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Σταρόβας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Star.

«Εννοείται πως αναθεώρησα πράγματα μετά από την περιπέτεια με την υγεία μου. Την ίδια την ζωή την βλέπω με άλλο μάτι. Μέσα από αυτή την ιστορία κατάλαβα ότι αυτό το κλισέ που λένε, ότι ο άνθρωπος έχει δυνάμεις που δεν φαντάζεται, τελικά ισχύει», δήλωσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Πρόσφατα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, κάτι αντίστοιχο με εμένα. Είναι τα καλά της ΑΙ αυτά, όπως και του διαδικτύου γενικότερα. Το διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο σκουπιδαριό αλλά και το αντίθετο, είναι θέμα χρήσης» πρόσθεσε, ακόμα, ο Δημήτρης Σταρόβας.

