Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή, η φωνή κουράζεται»

Για την πορεία αποκατάστασης της ομιλίας του, έπειτα από το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2024, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ο ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Εκείνος και Εκείνος» σημείωσε χαρακτηριστικά: «επειδή δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου, είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Όχι ότι δεν απολαμβάνω την παράσταση, αλλά έχω το νου μου. Θα σας πω αφού αποκαταστήσω την ομιλία».

«Εννοείται πως είναι κάτι που βοηθάει το θέατρο. Και η καλοκαιρινή περιοδεία με βοήθησε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως βγαίνει, ενώ σωματικά είμαι καλά, η φωνή κουράζεται αλλά δεν πειράζει», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

