Χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προειδοποιεί για τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια στο σπίτι.

Χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Το Πυροσβεστικό Σώμα, με ένα μικρό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα συμβουλεύει τους πολίτες να μην αφήνουν ανοιχτά τα φώτα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο όταν φεύγουν από το σπίτι ή όταν πέφτουν για ύπνο.

«Φροντίζουμε να σβήνουμε τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια κάθε φορά που φεύγουμε από το σπίτι και πριν πάμε για ύπνο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο X η Πυροσβεστική.

Οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες για τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και την ασφαλή χρήση τους από το Πυροσβεστικό Σώμα.

  • Χρησιμοποιούμε χριστουγεννιάτικα φωτιστικά τα οποία φέρουν πιστοποίηση καταλληλότητας, για εσωτερικό ή εξωτερικό στολισμό.
  • Ελέγχουμε για διαρροές, κοψίματα, καμένες λάμπες, καθώς και το φις, πριν χρησιμοποιήσουμε τα φωτιστικά.
  • Αποφεύγουμε την επαφή των φωτιστικών με υλικά που πιάνουν εύκολα φωτιά, όπως χαρτιά, υφάσματα κ.α.
  • Αποσυνδέουμε πάντα τα φωτιστικά πριν φύγουμε από το σπίτι ή πριν πάμε για ύπνο.
