Χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Το Πυροσβεστικό Σώμα, με ένα μικρό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα συμβουλεύει τους πολίτες να μην αφήνουν ανοιχτά τα φώτα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο όταν φεύγουν από το σπίτι ή όταν πέφτουν για ύπνο.

«Φροντίζουμε να σβήνουμε τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια κάθε φορά που φεύγουμε από το σπίτι και πριν πάμε για ύπνο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο X η Πυροσβεστική.

Οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες για τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και την ασφαλή χρήση τους από το Πυροσβεστικό Σώμα.