Ο ηθοποιός Bruce Campbell αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο - «Περιμένω να ζήσω αρκετά ακόμη»

Ο Bruce Campbell αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο. Ο 67χρονος ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στη σειρά ταινιών «The Evil Dead» ανακοίνωσε τη διάγνωση καρκίνου στα social media, προσθέτοντας ότι η ασθένεια είναι «θεραπεύσιμη, όχι ιάσιμη».

«Ζητώ συγγνώμη αν αυτό είναι σοκαριστικό – έτσι ήταν και για μένα. Δεν πρόκειται να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε. «Το κοινοποιώ επειδή επαγγελματικά, κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν – οι εμφανίσεις, οι συνεδρίες και η δουλειά γενικότερα θα πρέπει να υποχωρήσουν μπροστά στη θεραπεία».

Ο Bruce Campbell /AP

«Υπάρχουν αρκετά συνέδρια αυτό το καλοκαίρι που πρέπει να ακυρώσω. Μεγάλη μου λύπη. Οι ανάγκες της θεραπείας και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν πάνε πάντα μαζί», ανέφερε. «Αυτό είναι όλο. Δεν προσπαθώ να ζητήσω συμπάθεια ή συμβουλές — απλώς θέλω να προλάβω την κυκλοφορία ψευδών πληροφοριών (που σίγουρα θα υπάρξουν)», πρόσθεσε ο 67χρονος ηθοποιός.

Ο Bruce Campbell / AP

Συνέχισε λέγοντας: «Μην ανησυχείτε, είμαι σκληρός και έχω μεγάλη υποστήριξη, οπότε περιμένω ζήσω αρκετά. Όπως πάντα, είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο και ελπίζω να σας δω σύντομα!»

