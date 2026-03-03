Στριμωγμένη η Χίλαρι: Χτυπάει το τραπέζι φωνάζοντας «τελείωσα με αυτό» στην κατάθεση για Έπσταϊν

Νέα πλάνα από την κατάθεση για την υπόθεση Έπσταϊν δείχνουν τον Μπιλ Κλίντον να τρέμει και την έξαλλη Χίλαρι να χτυπάει το τραπέζι και να σηκώνεται έξαλλη, λέγοντας: «Τελείωσα με αυτό», έδωσε στη δημοσιότητα η ισχυρή Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών ενεπλάκη σε επικές φωνές με τους υποστηρικτές του δόγματος MAGA κατά την ένορκη κατάθεσή της την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο σύζυγός της, του οποίου τα χέρια έτρεμαν καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσής του, έδωσε τελικά απαντήσεις σε μακροχρόνια ερωτήματα σχετικά με τους δεσμούς του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό δράστη Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

«Τελείωσα με αυτό», είπε εξαγριωμένη η Χίλαρι αφού ένας από τους δικηγόρους της εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με μια φωτογραφία της που εμφανίστηκε στο διαδίκτυο.

Χτύπησε το τραπέζι με τη γροθιά της και σηκώθηκε να φύγει, αλλά τελικά επέστρεψε, μετά από σύντομη διακοπή.

BREAKING: Hillary Clinton throws an unhinged, hysterical MELTDOWN after we posted a photo of her testifying on Epstein.



She SCREAMS at Republicans and then STORMS out of the room:



"I am DONE WITH THIS. You can hold me in contempt. I'm DONE!"



Yikes ? pic.twitter.com/kBsJqGqrFY — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 2, 2026

Σε ένα άλλο σημείο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, διάρκειας τεσσεράμισι ωρών, οι δύο σχολίασαν το Pizzagate, μια παράξενη θεωρία συνωμοσίας του 2016, σύμφωνα με την οποία μια πιτσαρία στην Ουάσινγκτον ήταν μέρος ενός κυκλώματος παιδεραστών που συνδεόταν με την Κλίντον.

«Το Pizzagate ήταν εντελώς κατασκευασμένο. Ήταν ένας εξωφρενικός ισχυρισμός. Κατέληξε να πλήξει αρκετούς ανθρώπους», είπε για τους πυροβολισμούς στο Comet Ping Pong στην Ουάσινγκτον το 2016. «Έκανε έναν διαταραγμένο νεαρό άνδρα να εμφανιστεί με ένα όπλο και να πυροβολήσει μια τοπική πιτσαρία».

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών συγκρούστηκε επίσης με τη Νάνσι Μέις (Ρεπουμπλικανή από Νότια Καρολίνα), η οποία της επιτέθηκε επανειλημμένα, μεταξύ άλλων για τη σχέση του συζύγου της με τη Μόνικα Λεβίνσκι και την παραπομπή του σε δίκη.

Η Μέις αναφέρθηκε σε ένα email αρχείου του Έπσταϊν που έδειχνε ότι ο νυν υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ κάλεσε τον ατιμασμένο χρηματοδότη σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία της Κλίντον το 2015. Η εκπρόσωπος της Νότιας Καρολίνας φαινόταν να υπονοεί ότι η Χίλαρι δεν ήταν ειλικρινής όταν είπε ότι δεν γνώριζε τον Έπσταϊν.

Η Χίλαρι εξήγησε ότι συνδέθηκε με τον Λάτνικ επειδή, ενώ υπηρετούσε ως γερουσιαστής από τη Νέα Υόρκη, έχασε δεκάδες υπαλλήλους του στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Σε αντίθεση με την Χίλαρι, η οποία έχει αρνηθεί ότι γνώριζε τον Έπσταϊν, ο σύζυγός της απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τους δεσμούς του με τον ατιμασμένο χρηματοδότη και τα ταξίδια του με το διαβόητο αεροπλάνο του.

«Όχι», είπε ο Μπιλ στην επιτροπή όταν ρωτήθηκε αν είχε ποτέ «επικοινωνίες με τον Έπσταϊν που να σχετίζονται με νεαρές γυναίκες ή κορίτσια».

Ο 42ος πρόεδρος ενημέρωσε τους νομοθέτες για το παρασκήνιο του ιστορικού του με τον Έπσταϊν και αρνήθηκε ότι γνώριζε τα σεξουαλικά του εγκλήματα πριν διωχθεί ο ατιμασμένος χρηματοδότης.

Αρνήθηκε επίσης ότι είχε σεξουαλική επαφή με μια μυστηριώδη γυναίκα που απεικονιζόταν δίπλα του σε ένα τζακούζι πριν από δεκαετίες και η οποία είχε δημοσιοποιηθεί στα αρχεία του Έπσταϊν.

Ο Μπιλ εξήγησε ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπρουνέι, στο οποίο τον είχε προσκαλέσει να χρησιμοποιήσει ο σουλτάνος ​​του ασιατικού έθνους.

Ο πρώην πρόεδρος δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τη γυναίκα στο τζακούζι και ήταν ανένδοτος ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί της.

Τα χέρια του πρώην προέδρου έτρεμαν καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσής του.

Διαβάστε επίσης