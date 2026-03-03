Στριμωγμένη η Χίλαρι: Χτυπάει το τραπέζι φωνάζοντας «τελείωσα με αυτό» στην κατάθεση για Έπσταϊν

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του ζεύγους Κλίντον, τα χέρια του πρώην προέδρου έτρεμαν, κάτι που ήταν περισσότερο εμφανές όταν σήκωνε το ποτήρι ή κρατούσε τα χαρτιά του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Στριμωγμένη η Χίλαρι: Χτυπάει το τραπέζι φωνάζοντας «τελείωσα με αυτό» στην κατάθεση για Έπσταϊν
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα πλάνα από την κατάθεση για την υπόθεση Έπσταϊν δείχνουν τον Μπιλ Κλίντον να τρέμει και την έξαλλη Χίλαρι να χτυπάει το τραπέζι και να σηκώνεται έξαλλη, λέγοντας: «Τελείωσα με αυτό», έδωσε στη δημοσιότητα η ισχυρή Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών ενεπλάκη σε επικές φωνές με τους υποστηρικτές του δόγματος MAGA κατά την ένορκη κατάθεσή της την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο σύζυγός της, του οποίου τα χέρια έτρεμαν καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσής του, έδωσε τελικά απαντήσεις σε μακροχρόνια ερωτήματα σχετικά με τους δεσμούς του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό δράστη Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

«Τελείωσα με αυτό», είπε εξαγριωμένη η Χίλαρι αφού ένας από τους δικηγόρους της εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με μια φωτογραφία της που εμφανίστηκε στο διαδίκτυο.

Χτύπησε το τραπέζι με τη γροθιά της και σηκώθηκε να φύγει, αλλά τελικά επέστρεψε, μετά από σύντομη διακοπή.

Σε ένα άλλο σημείο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, διάρκειας τεσσεράμισι ωρών, οι δύο σχολίασαν το Pizzagate, μια παράξενη θεωρία συνωμοσίας του 2016, σύμφωνα με την οποία μια πιτσαρία στην Ουάσινγκτον ήταν μέρος ενός κυκλώματος παιδεραστών που συνδεόταν με την Κλίντον.

«Το Pizzagate ήταν εντελώς κατασκευασμένο. Ήταν ένας εξωφρενικός ισχυρισμός. Κατέληξε να πλήξει αρκετούς ανθρώπους», είπε για τους πυροβολισμούς στο Comet Ping Pong στην Ουάσινγκτον το 2016. «Έκανε έναν διαταραγμένο νεαρό άνδρα να εμφανιστεί με ένα όπλο και να πυροβολήσει μια τοπική πιτσαρία».

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών συγκρούστηκε επίσης με τη Νάνσι Μέις (Ρεπουμπλικανή από Νότια Καρολίνα), η οποία της επιτέθηκε επανειλημμένα, μεταξύ άλλων για τη σχέση του συζύγου της με τη Μόνικα Λεβίνσκι και την παραπομπή του σε δίκη.

Η Μέις αναφέρθηκε σε ένα email αρχείου του Έπσταϊν που έδειχνε ότι ο νυν υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ κάλεσε τον ατιμασμένο χρηματοδότη σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία της Κλίντον το 2015. Η εκπρόσωπος της Νότιας Καρολίνας φαινόταν να υπονοεί ότι η Χίλαρι δεν ήταν ειλικρινής όταν είπε ότι δεν γνώριζε τον Έπσταϊν.

Η Χίλαρι εξήγησε ότι συνδέθηκε με τον Λάτνικ επειδή, ενώ υπηρετούσε ως γερουσιαστής από τη Νέα Υόρκη, έχασε δεκάδες υπαλλήλους του στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Σε αντίθεση με την Χίλαρι, η οποία έχει αρνηθεί ότι γνώριζε τον Έπσταϊν, ο σύζυγός της απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τους δεσμούς του με τον ατιμασμένο χρηματοδότη και τα ταξίδια του με το διαβόητο αεροπλάνο του.

«Όχι», είπε ο Μπιλ στην επιτροπή όταν ρωτήθηκε αν είχε ποτέ «επικοινωνίες με τον Έπσταϊν που να σχετίζονται με νεαρές γυναίκες ή κορίτσια».

Ο 42ος πρόεδρος ενημέρωσε τους νομοθέτες για το παρασκήνιο του ιστορικού του με τον Έπσταϊν και αρνήθηκε ότι γνώριζε τα σεξουαλικά του εγκλήματα πριν διωχθεί ο ατιμασμένος χρηματοδότης.

Αρνήθηκε επίσης ότι είχε σεξουαλική επαφή με μια μυστηριώδη γυναίκα που απεικονιζόταν δίπλα του σε ένα τζακούζι πριν από δεκαετίες και η οποία είχε δημοσιοποιηθεί στα αρχεία του Έπσταϊν.

Ο Μπιλ εξήγησε ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπρουνέι, στο οποίο τον είχε προσκαλέσει να χρησιμοποιήσει ο σουλτάνος ​​του ασιατικού έθνους.

Ο πρώην πρόεδρος δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τη γυναίκα στο τζακούζι και ήταν ανένδοτος ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί της.

Τα χέρια του πρώην προέδρου έτρεμαν καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσής του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:16ΚΟΣΜΟΣ

Στριμωγμένη η Χίλαρι: Χτυπάει το τραπέζι φωνάζοντας «τελείωσα με αυτό» στην κατάθεση για Έπσταϊν

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι 2 χώρες που θα επιβίωναν σε πυρηνικό πόλεμο: Το σενάριο με 5 δισ. νεκρούς σε 1 ώρα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αυτόφωρο ο Γεωργιανός που προσήχθη για την κατασκοπεία στη Σούδα

14:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Επιστρέφει Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι η ομάδα Νέων των «κίτρινων»

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Το Ιράν παραδέχθηκε ότι διαθέτει αρκετό ουράνιο για να δημιουργήσει πυρηνικό υλικό

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στον Λίβανο: «Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» λένε οι IDF

14:37ΕΘΝΙΚΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν για τη Μέση Ανατολή

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι 4 άνδρες που θα μπορούσαν να σώσουν ή να καταστρέψουν το Ιράν - Όλα τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

14:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Σάββατο 6 Ιουνίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

14:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Με μποϊκοτάζ απειλεί το Ιράν - Πολιτικοί λόγοι για πρώτη φορά σε 53 χρόνια

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: H KAE τίμησε τον Βασίλη Γιαννόπουλο – Νέα αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Προμηθέα

14:00ΥΓΕΙΑ

Η δύναμη της προσφοράς: Ενώνοντας δυνάμεις για τη δωρεά οργάνων

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα 14 χώρες της Μέσης Ανατολής

13:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επιχείρηση… ηρεμία στην «Ένωση» πριν την ΑΕΛ

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικό πλοίο στην Κύπρο θα στείλει η Βρετανία

13:30ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΓΑ: Ηγετική παρουσία με ελληνική υπογραφή

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν: Από τους βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr και Sejjil με βεληνεκές 2.000 χλμ μέχρι τα μη επανδρωμένα Shahed

13:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η επόμενη είναι η Κούβα», λέει σύμμαχος του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί: Είμαστε σε πόλεμο με τις ΗΠΑ όχι με τις χώρες της περιοχής

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Τα μέτρα αυτοπροστασίας

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν: Από τους βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr και Sejjil με βεληνεκές 2.000 χλμ μέχρι τα μη επανδρωμένα Shahed

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι 4 άνδρες που θα μπορούσαν να σώσουν ή να καταστρέψουν το Ιράν - Όλα τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη στο Ισραήλ ενώ έκανε ρεπορτάζ - Βίντεο

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Το Ιράν παραδέχθηκε ότι διαθέτει αρκετό ουράνιο για να δημιουργήσει πυρηνικό υλικό

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θρήνος και οργή στην κηδεία για τις μαθήτριες του σχολείου που δέχθηκε επίθεση - Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι 2 χώρες που θα επιβίωναν σε πυρηνικό πόλεμο: Το σενάριο με 5 δισ. νεκρούς σε 1 ώρα

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται σε Κάρπαθο και Σούδα - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα 14 χώρες της Μέσης Ανατολής

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ