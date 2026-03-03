Ποινή φυλάκισης στον Γεωργιανό «κατάσκοπο» για παράνομη είσοδο στη χώρα

Ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική κύρωση 5.000 ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον 36χρονο υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης για παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.

Κατά την απολογία του, με τη συνδρομή διερμηνέα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι εργάζεται ως οδηγός φορτηγού διεθνών μεταφορών, επιχειρώντας να εξηγήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν στάθηκαν ικανοί να μεταβάλουν την κρίση του δικαστηρίου.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να μην χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, γεγονός που οδηγεί τον κατηγορούμενο στη φυλακή.

Διαβάστε επίσης