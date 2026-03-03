Το Ισραήλ σκότωσε ανώτερο διοικητή της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ότι σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και την ενίσχυση του οπλισμού της, σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη μέρα στη Βηρυτό.

Ο Reza Khazaei ήταν το δεξί χέρι του διοικητή του Λιβάνου του IRGC, Daoud Ali Zadeh, και «θεωρείτο βασικός παράγοντας στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ», ανέφερε ο IDF σε δήλωσή του.

Élimination de Reza Khuza’i par ?? Pq c’est important?. Il était chef du dispositif de la Force al-Quds au Liban, responsable renforcement capacités mili du #Hezbollah: supervision transferts d’armements, dev du « precision project », gestion logistique corridors d’acheminement. pic.twitter.com/FXRxsjlIp1 — David Khalfa (@dkhalfa) March 3, 2026

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι ο Khazaei ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ του Ιράν και της λιβανικής οργάνωσης και ήταν επίσης υπεύθυνος για «τη διασφάλιση ότι οι προμήθειες του Ιράν κάλυπταν τις ανάγκες της Χεζμπολάχ», συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των λαθραίων μεταφορών από το Ιράν στο Λίβανο, καθώς και των προγραμμάτων κατασκευής όπλων στο λιβανικό έδαφος.

Quds Force Chief Reza Khazaei Killed



'I think Khazaei’s elimination is important because he played a key role in helping Hezbollah rebuild its forces and acted as a crucial link between Iran’s leadership and Hezbollah...': Brig. General (Retd.) Yosef Kuperwasser, Former head of… pic.twitter.com/OdcVRwcqE7 — TIMES NOW (@TimesNow) March 3, 2026

Ο ανώτερος διοικητής του IRGC Davoud Alizadeh στόχος επίθεσης στην Τεχεράνη

Επίσης μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη είχε ως στόχο τον Davoud Alizadeh, διοικητή του Λιβανικού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης σύμφωνα με δημοσίευμα της Times of Israel την Τρίτη, το οποίο επικαλείται πηγές του υπουργείου Άμυνας.

