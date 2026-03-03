Πακιστάν - Αφγανιστάν: Νεκροί 67 Αφγανοί στρατιώτες, λέει το Ισλαμαμπάντ - Απορρίπτει η Καμπούλ

To Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» με το Αφγανιστάν την Πέμπτη, προκαλώντας ανησυχία στη διεθνή κοινότητα

Ειρήνη Κοστιούκ

Μαχητές των Ταλιμπάν στην επαρχία Khost του Αφγανιστάν, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

AP
Το Αφγανιστάν επιτέθηκε στο Πακιστάν κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών νωρίς το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας έντονες συγκρούσεις, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 67 Αφγανοί στρατιώτες και ένας Πακιστανός στρατιώτης, σύμφωνα με αξιωματούχους της πρωτεύουσας του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, απέρριψε τον ισχυρισμό του Πακιστάν. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι οι αφγανικές δυνάμεις απώθησαν τις πακιστανικές επιθέσεις, «καταστρέφοντας 12 στρατιωτικές θέσεις του Πακιστάν και σκοτώνοντας τέσσερις Πακιστανούς στρατιώτες».

Afghanistan Pakistan

Αφγανοί στρατιώτες των Ταλιμπάν στο Τόρκχαμ, Αφγανιστάν, Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026.

AP

Η τελευταία κλιμάκωση εντάσεων μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν ξεκίνησε την Πέμπτη, όταν το Αφγανιστάν εξαπέλυσε επιθέσεις ως αντίποινα για τις πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έκτοτε, το Πακιστάν πραγματοποιεί επιχειρήσεις κατά μήκος των συνόρων και έχει κηρύξει «ανοιχτό πόλεμο» με το Αφγανιστάν, προκαλώντας ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Την Τρίτη, το Πακιστάν δήλωσε ότι το Αφγανιστάν επιτέθηκε στον στρατό του, σε δύο τμήματα των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών.

Ανέφερε ότι 16 τοποθεσίες δέχθηκαν επίθεση κατά μήκος του νότιου τμήματος των συνόρων, στις νοτιοδυτικές περιοχές Κίλα Σαιφούλα, Νούσκι και Τσαμάν στην επαρχία Μπαλουχιστάν του Πακιστάν.

Οι πακιστανικές δυνάμεις σκότωσαν 27 Αφγανούς στρατιώτες και «απέκρουσαν με επιτυχία πολλαπλές επιθέσεις», δήλωσε ο υπουργός Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης του Πακιστάν, Ατάουλα Ταράρ.

Ο Ταράρ δήλωσε ότι ακόμη μια σειρά επιθέσεων έπληξε 25 τοποθεσίες κατά μήκος του βόρειου τμήματος των συνόρων, στη βορειοδυτική επαρχεία Κιμπέρ-Πανκτούνκβα, όπου Πακιστανοί στρατιώτες σκότωσαν 40 μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Στην Καμπούλ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν, Ενάγιατουλα Χαβαράζμι, καταδίκασε τις δηλώσεις του Ισλαμαμπάντ ως «αβάσιμες».

Η παραμεθόρια περιοχή — όπου δραστηριοποιούνται επίσης μαχητικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτουςδεν είναι προσβάσιμη στα ΜΜΕ και έτσι, το Associated Press δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον αριθμό των θυμάτων.

Pakistan Afghanistan

Ένα κορίτσι, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των διασυνοριακών συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

AP

«Άμεση παύση των εχθροπραξιών»

Σε προηγούμενες κλιμακώσεις και διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο χωρών, τόσο το Πακιστάν όσο και το Αφγανιστάν έχουν επανειλημμένα ισχυριστεί ότι προκάλεσαν βαριές απώλειες στην άλλη πλευρά.

Σύμφωνα με τον Πακιστανό υπουργό Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης, τις τελευταίες πέντε ημέρες οι πακιστανικές δυνάμεις έχουν σκοτώσει μέχρι στιγμής 464 Αφγανούς στρατιώτες και έχουν τραυματίσει 665. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 28 Αφγανοί στρατιώτες και 42 άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί από καιρό την Καμπούλ ότι παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε μαχητές που πολεμούν την πακιστανική κυβέρνηση — κατηγορίες που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν αρνείται.

Ο Χαβαράζμι επανέλαβε αυτή τη θέση την Τρίτη. «Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα άτομο ή ομάδα να χρησιμοποιήσει το έδαφός μας για να μπορέσει να επιτεθεί εναντίον άλλων χωρών», είπε.

Από την πλευρά του, ο Χαμντουλά Φιτράτ, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, κατηγόρησε το Πακιστάν ότι παραβίασε τον αφγανικό εναέριο χώρο και στόχευσε σπίτια, τζαμιά, θρησκευτικά σχολεία και άλλους πολιτικούς στόχους στις περιοχές Καμπούλ, Λαγκμάν, Νανγκαρχάρ, Πακτία, Κανταχάρ και Κουνάρ, καθώς και προσφυγικούς καταυλισμούς.

Αφγανιστάν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν, Ενάγιατουλα Χαβαράζμι (αριστερά), και ο Χαμντουλά Φιτράτ, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Καμπούλ, Αφγανιστάν, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.

AP

Ανέφερε ότι αυτές οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 110 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 65 γυναίκες και παιδιά.

Ο Φιτράτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν θεωρεί «νόμιμο δικαίωμά» της την προστασία του λαού της και θα «πολεμήσει τον εχθρό... μέχρι να σταματήσει αυτή η επιθετικότητα».

Την ίδια ώρα, η αποστολή του ΟΗΕ στην Καμπούλ ζήτησε την άμεση παύση των εχθροπραξιών, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση επιδεινώνει την ήδη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού, από την περασμένη Πέμπτη, τουλάχιστον 42 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 104 έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Πακιστάν, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, υπερασπίστηκε τις συνεχιζόμενες μάχες με το Αφγανιστάν, λέγοντας ότι το Ισλαμαμπάντ «έχει δοκιμάσει όλες τις μορφές διπλωματίας πριν στοχεύσει τους μαχητές που δραστηριοποιούνται από το αφγανικό έδαφος», ενώ ζήτησεαπό την Καμπούλ να αφοπλίσει τις ομάδες που είναι υπεύθυνες για τις επιθέσεις στο Πακιστάν.

