Πακιστάν vs Αφγανιστάν: Πώς συγκρίνονται οι δύο άσπονδοι γείτονες

Φως στις δυνάμεις του Πακιστάν και των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Στρατιώτες του πακιστανικού στρατού παρακολουθούν τα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν στο Alwara Mandi, στην ταραγμένη περιοχή του Oυαζιριστάν.

AP
Από τις αρχές του 2026, οι σχέσεις ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν έχουν επιδεινωθεί δραματικά, με το Ισλαμαμπάντ να εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ και την Κανταχάρ ως απάντηση σε διασυνοριακές επιθέσεις. Οι μάχες εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις δύο πλευρές να αναφέρουν βαριές απώλειες και τον υπουργό Άμυνας του Πακιστάν να δηλώνει ότι η χώρα του βρίσκεται σε «ανοιχτό πόλεμο» με τη γείτονά της.

Καθώς οι εντάσεις επιμένουν, ας δούμε πώς επισκιάζει το Πακιστάν τις στρατιωτικές δυνάμεις και τα οπλοστάσια του Αφγανιστάν, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο.

pak.jpg

Ενώ το Πακιστάν διαθέτει έναν από τους πιο ισχυρούς και οργανωμένους συμβατικούς στρατούς παγκοσμίως, το Αφγανιστάν βασίζεται σε μια ακανόνιστη δύναμη με εμπειρία στο αντάρτικο, χρησιμοποιώντας κυρίως εξοπλισμό που εγκαταλείφθηκε από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση.

Οι Ταλιμπάν ελέγχουν τα τραχιά βουνά και τις ερημικές διαδρομές του Αφγανιστάν, το ίδιο έδαφος που νίκησε τόσο τη Σοβιετική Ένωση όσο και τις ΗΠΑ. Οι ικανότητές τους στον ανταρτοπόλεμο, η τοπική υποστήριξη και η εξοικείωσή τους με κάθε κοιλάδα τους καθιστούν απρόβλεπτους και επικίνδυνους, λένε οι αναλυτές.

a.jpg

Ενώ οι στρατιώτες του Πακιστάν είναι καλά εκπαιδευμένοι και πειθαρχημένοι, οι μαχητές των Ταλιμπάν έχουν ιδεολογικό κίνητρο και είναι συνηθισμένοι να μάχονται ενάντια σε συντριπτικές αντιξοότητες. Το ηθικό και ο θρησκευτικός τους ζήλος συχνά αντισταθμίζουν την έλλειψη τεχνολογίας ή επίσημης διοίκησης.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν επωφελούνται από την καλή στρατολόγηση και διατήρηση προσωπικού, ενισχυμένες από τον εξοπλισμό που λαμβάνει από τον κύριο αμυντικό εταίρο του, την Κίνα.

Afghanistan Taliban

Tαλιμπάν στο Αφγανιστάν

Το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει να επενδύει στα στρατιωτικά πυρηνικά του προγράμματα και εκσυγχρονίζει επίσης το ναυτικό και την αεροπορία του. Η ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων των Αφγανών Ταλιμπάν εν τω μεταξύ φθίνει, καθώς μειώνεται η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ξένο εξοπλισμό που η ισλαμιστική ομάδα κατέσχεσε όταν επέστρεψε στην εξουσία το 2021. Η έλλειψη διεθνούς αναγνώρισης για την κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει επίσης πλήξει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του στρατού.

Προσωπικό

Το Πακιστάν έχει 660.000 άτομα ενεργό προσωπικό στις αμυντικές του δυνάμεις, εκ των οποίων 560.000 στον στρατό, 70.000 στην αεροπορία και 30.000 στο ναυτικό. Η δύναμη του στρατού των Αφγανών Ταλιμπάν είναι πιο περιορισμένη, με μόνο 172.000 ενεργό προσωπικό. Έχουν ανακοινώσει ωστόσο σχέδια για την επέκταση των ενόπλων δυνάμεών της σε 200.000 άτομα.

Οχήματα μάχης και πυροβολικό

Το Πακιστάν διαθέτει περισσότερα από 6.000 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και πάνω από 4.600 πυροβόλα. Οι αφγανικές δυνάμεις διαθέτουν επίσης τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης σοβιετικής εποχής, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και αυτόνομα υποβρύχια οχήματα αλλά ο ακριβής αριθμός τους είναι άγνωστος. Ομοίως, δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός πυροβολικού που κατέχουν, το οποίο είναι τουλάχιστον τριών διαφορετικών τύπων.

Αεροπορία

Το Πακιστάν διαθέτει στόλο 465 μαχητικών αεροσκαφών και περισσότερα από 260 ελικόπτερα, στα οποία περιλαμβάνονται πολλαπλού ρόλου, επιθετικά και μεταφορικά ελικόπτερα. Η Πακιστανική Πολεμική Αεροπορία (PAF) θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον αφγανικό ουρανό μέσα σε λίγες ώρες. Οι Ταλιμπάν δεν διαθέτουν πολεμική αεροπορία, δίκτυο ραντάρ και σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας. Ωστόσο, αντισταθμίζουν με κινητικότητα, ενέδρες τύπου «χτύπημα και διαφυγή» και υπόγεια δίκτυα.

army.jpg

Το Αφγανιστάν δεν διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη ούτε πραγματική αεροπορία. Είναι γνωστό ότι διαθέτει τουλάχιστον έξι αεροσκάφη - μερικά από τα οποία χρονολογούνται από τη σοβιετική εποχή - και 23 ελικόπτερα, αν και δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί πόσα βρίσκονται σε πτητική κατάσταση.

Πυρηνικό οπλοστάσιο

Ενώ το Πακιστάν είναι μια χώρα με πυρηνικά όπλα και διαθέτει 170 κεφαλές, το Αφγανιστάν δεν διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Πόλεμος μυστικών υπηρεσιών - Οικονομία

Η ISI του Πακιστάν θεωρείται μία από τις πιο έμπειρες υπηρεσίες πληροφοριών στον κόσμο, αλλά κατηγορείται επίσης ότι υποστηρίζει εδώ και καιρό παρατάξεις των Ταλιμπάν. Σε μια άμεση σύγκρουση, αυτοί οι ιστορικοί δεσμοί θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να κερδίσει τους πολέμαρχους.

Ο στρατός του Πακιστάν λειτουργεί με κρατικά κεφάλαια και εισαγωγές. Ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να αποστραγγίσει την εύθραυστη οικονομία του. Οι Ταλιμπάν, ωστόσο, συντηρούνται μέσω της τοπικής φορολογίας, του λαθρεμπορίου και του εμπορίου οπίου, καθιστώντας τους λιγότερο εξαρτημένους από τα παγκόσμια συστήματα.

