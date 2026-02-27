Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάζεται «μέγιστη απόσταση» προφορικών – γραπτών

Τέλος Νοεμβρίου αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής και αμέσως μετά κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάζεται «μέγιστη απόσταση» προφορικών – γραπτών

«Μέγιστη απόσταση» μεταξύ των βαθμών των μαθητών στα προφορικά και στα γραπτά, θα προβλέπει ενδεχομένως το Εθνικό Απολυτήριο, όπως δήλωσε το πρωί της Παρασκευής η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η κυρία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει κανένας αιφνιδιασμός των μαθητών και των οικογενειών τους, πως δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές και πως οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μόνο όταν η Πολιτεία είναι βέβαιη πως το σύστημα μπορεί να τις υποστηρίξει. Δεν μιλάμε για τα παιδιά που είναι τώρα στο Λύκειο, ούτε για τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου, επισήμανε και πρόσθεσε: «Πιθανώς για τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου, εφόσον είμαστε έτοιμοι».

Η Επιτροπή για τις αλλαγές στην Παιδεία είναι πολυπληθής, με εκπροσώπους «από το πεδίο», που γνωρίζουν πολύ καλά τις όποιες αδυναμίες και θα συνεδριάσει τουλάχιστον 20 φορές, επισήμανε η υπουργός, αναφερόμενη στις ανησυχίες γονέων και καθηγητών σχετικά με το πόσο «ανεξάρτητα» και δίκαια θα βαθμολογεί ένας καθηγητής τους μαθητές του, υπό την πίεση ότι ο προφορικός βαθμός «μετράει». Η ίδια μίλησε για την ανάγκη ψηφιοποίησης των εξετάσεων, καθώς η τεχνολογία προχωρά, όπως είπε. Προβλέπεται επίσης «εθνικό σώμα βαθμολογητών» αλλά και η «μέγιστη απόσταση» γραπτών – προφορικών, που σημαίνει ότι η απόσταση του προφορικού βαθμού από τον καθηγητή δεν θα μπορεί να έχει πολύ μεγάλη απόκλιση, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα μεροληψίας.

Το πόρισμα της Επιτροπής θα κατατεθεί στο υπουργείο Παιδείας έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ παράλληλα εργάζεται η νομοπαρασκευαστική επιτροπή ώστε να είμαστε έτοιμοι και τέλος του χρόνου να έχουμε νόμο, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

