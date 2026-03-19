Η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων που έχει επιβάλει στο ιρανικό πετρέλαιο

«Τις επόμενες ημέρες, θα μπορούσαμε να άρουμε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο Fox Business.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο θα ήταν να χρησιμοποιηθεί «το ιρανικό πετρέλαιο εναντίον των Ιρανών για να διατηρηθούν οι τιμές χαμηλές (...) ενώ συνεχίζουμε αυτή τη στρατιωτική εκστρατεία». Δεν διευκρίνισε πόσο καιρό θα μπορούσε να διαρκέσει μια τέτοια χαλάρωση των κυρώσεων, αλλά ανέφερε ως παράδειγμα την προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, η οποία της επιτρέπει να μεταφέρει το πετρέλαιό της δια θαλάσσης μέχρι τις αρχές Απριλίου.

Περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, κάτι που θα καθιστούσε δυνατή την αντιστάθμιση των απωλειών για «δέκα ημέρες ή δύο εβδομάδες», δήλωσε ο Σκοτ ​​Μπέσεντ.

«Αυτό δείχνει πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει η κυβέρνηση για να ανακουφίσει τους καταναλωτές από τις υψηλές τιμές βενζίνης και ντίζελ », δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Άντι Λίποου, αναλυτής της Lipow Oil Associates.

«Παρατηρούμε αποστασίες [στο Ιράν] σε όλα τα επίπεδα, καθώς αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει με το καθεστώς», δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ. «Δεν καλύπτεται ιδιαίτερα καλά εδώ στις ΗΠΑ, αλλά τους κατατροπώνουμε από τον αέρα, και το καθεστώς πιθανότατα θα καταρρεύσει από μέσα του».

«Στο Υπουργείο Οικονομικών, έχουμε δει πού έχουν μεταφέρει τα χρήματά τους εκτός χώρας. Θα τα ανακτήσουμε. Θα τα επιστρέψουμε στον ιρανικό λαό», δήλωσε ο Μπέσεντ.

