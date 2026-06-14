Reuters: Το Ιράν συμφωνεί να μην κατασκευάσει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα σε σχέδιο μνημονίου

Αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον συμφώνησε επίσης ότι η Τεχεράνη θα μειώσει τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου εντός του Ιράν

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Reuters: Το Ιράν συμφωνεί να μην κατασκευάσει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα σε σχέδιο μνημονίου
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Ιράν συμφώνησε, στο πλαίσιο ενός σχεδίου μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν θα κατασκευάσει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο έναν ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον συμφώνησε επίσης ότι η Τεχεράνη θα μειώσει τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου εντός του Ιράν, με έναν μηχανισμό που θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλήσει πετρέλαιο και να εισπράξει έσοδα, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Το σχέδιο θα επαναλειτουργήσει επίσης αμέσως τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε ο αξιωματούχος.

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