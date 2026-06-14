«Δημιουργική ασάφεια» ο χρόνος υπογραφής της συμφωνίας «μνημόνιο» ΗΠΑ - Ιράν

Snapshot Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ασαφής ως προς τον χρόνο υπογραφής της.

Αντιπροσωπεία του Κατάρ ταξίδεψε στην Τεχεράνη για να πιέσει για την τελική έγκριση της συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Πακιστανός πρωθυπουργός δήλωσαν ότι η υπογραφή μπορεί να γίνει άμεσα, ενώ η ιρανική πλευρά αρνείται ότι έχει οριστεί ημερομηνία.

Ιρανοί σκληροπυρηνικοί εκφράζουν έντονη αντίθεση στη συμφωνία και διαδηλώνουν εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν έχουν ολοκληρωθεί και η τελική ημερομηνία υπογραφής παραμένει άγνωστη. Snapshot powered by AI

Θολό και σε πλήρη σύγχυση παραμένει το τοπίο γύρω από τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, που οι μεν χαρακτηρίζουν ειρηνευτική, οι δε «Μνημόνιο Συνεννόησης», με τον χρόνο υπογραφής του να παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στο Ιράν πιέζοντας να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Αντιπροσωπεία του Κατάρ ταξίδεψε στην Τεχεράνη για να πιέσει για την τελική έγκριση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε στο Reuters ανώνυμη πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η αποστολή έρχεται καθώς η Ουάσιγκτον και το Ισλαμαμπάντ σηματοδότησαν ότι μια συμφωνία-πλαίσιο θα μπορούσε να υπογραφεί το συντομότερο σήμερα, τερματίζοντας σχεδόν τέσσερις μήνες εχθροπραξιών και οικονομικής αναταραχής.

Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αμφισβητήσει το χρονοδιάγραμμα και οι σκληροπυρηνικοί στο εσωτερικό του Ιράν έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στους όρους που συζητούνται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία με το ιρανικό καθεστώς την Κυριακή για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την άμεση επαναλειτουργία του στρατηγικού Στενό του Ορμούζ για όλα τα πλοία.

«Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο (Κυριακή) και αμέσως μετά την υπογραφή της τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά σε όλους», αναφέρει το μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Truth Social.

Ανάλογη ήταν και η δήλωση του Πακιστανού πρωθυπουργού, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμαζόταν για ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία θα ακολουθούταν από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

Όμως, η ιρανική πλευρά δεν φάνηκε να συμμερίζεται καμία από αυτές τις απόψεις. Αντίθετα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείο Εξωτερικών, Esmail Baqai, διαβεβαίωσε ότι η υπογραφή δεν θα πραγματοποιηθεί γιατί διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και η τελική ημερομηνία της πιθανής συμφωνίας παραμένει απροσδιόριστη.

Το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο την Κυριακή, πηγή της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας υποστήριξε πως οι αναφορές για τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ, είναι εντελώς ανακριβείς. Παράλληλα, σκληροπυρηνικοί διαδηλωτές στο Ιράν με κόκκινες και μαύρες σημαίες, διατύπωσαν την αντίθεσή τους, φωνάζοντας μάλιστα στον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί «Παραιτήσου».

VIDEO | Some Iranians were seen protesting a reported framework peace agreement with the US on Saturday, staging demonstrations in cities including Tehran and Mashhad.



They have specifically targeted Foreign Minister Abbas Araghchi and Parliament Speaker Mohammad Bagher… pic.twitter.com/lhnu6ry2lZ — The Cradle (@TheCradleMedia) June 14, 2026







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