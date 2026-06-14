Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα για την «Σταχτομπούτα» της διοργάνωσης - Γερμανία με Κουρασάο

Η Γερμανία κάνει πρεμιέρα απέναντι στο Κουρασάο, ενώ Ολλανδία και Ιαπωνία συγκρούονται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ 2026

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα για την «Σταχτομπούτα» της διοργάνωσης - Γερμανία με Κουρασάο
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Το πρόγραμμα της τέταρτης ημέρας στο Μουντιάλ 2026 περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ξεκινούν οι υποχρεώσεις ομάδων που φιλοδοξούν να διακριθούν στη διοργάνωση.

Η αυλαία ανοίγει με το παιχνίδι ανάμεσα στη Γερμανία και το Κουρασάο (Κυριακή 14/6, 20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Houston Stadium). Για το Κουρασάο, η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί από μόνη της μια ιστορική στιγμή, ωστόσο η πρεμιέρα το φέρνει αντιμέτωπο με έναν από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου.

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Η Γερμανία είναι το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης, απέναντι σε μια ομάδα που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με την παρουσία της στα τελικά της διοργάνωσης.

Στις 23:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Dallas Stadium), η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στην πρώτη αναμέτρηση του Group F. Πρόκειται για δύο ομάδες που θεωρούνται τα φαβορί για την κορυφή του γκρουπ. Οι «Οράνιε» διατηρούν το προβάδισμα από τις προηγούμενες αναμετρήσεις τους, με δύο νίκες και μία ισοπαλία, όμως οι Ιάπωνες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, μετρώντας επτά διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα και έξι συνεχόμενες νίκες.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/6, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Lincoln Financial Field), η Ακτή Ελεφαντοστού κοντράρεται με τον Ισημερινό για τον Group E. Οι δύο ομάδες συναντώνται για πρώτη φορά στην ιστορία τους, με τους Αφρικανούς να επιστρέφουν σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2014. Από την άλλη πλευρά, ο Ισημερινός παρουσιάζει σημάδια σημαντικής βελτίωσης μετά την αποτυχημένη πορεία του το 2022.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 05:00 (ΕΡΤ1, Monterrey Stadium) με την αναμέτρηση Σουηδία – Τυνησία για το Group F. Οι Σκανδιναβοί είχαν μια δύσκολη προκριματική διαδικασία, τερματίζοντας τελευταίοι στον όμιλό τους με δύο βαθμούς, ωστόσο εξασφάλισαν την παρουσία τους στα τελικά μέσω των playoffs του Nations League, αφήνοντας εκτός συνέχειας την Ουκρανία και την Πολωνία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:
Γερμανία - Κουρασάο (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ολλανδία - Ιαπωνία (23:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ακτή Ελεφαντοστού - Ισημερινός (02:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Σουηδία - Τυνησία (05:00, ΕΡΤ1)

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