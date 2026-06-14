Μουντιάλ 2026: Ο Ιμπραΐμοβιτς τσακώθηκε live με τον streamer IShowSpeed - Βίντεο

Snapshot Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς τσακώθηκε ζωντανά με τον streamer IShowSpeed κατά τη διάρκεια συζήτησης για τον νικητή του Μουντιάλ 2026.

Η διαφωνία ξεκίνησε όταν ο IShowSpeed προέβλεψε ότι η Πορτογαλία και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα κέρδιζαν το τρόπαιο.

Ο Ιμπραΐμοβιτς αντέδρασε έντονα, σπρώχνοντας τον streamer έξω από το στούντιο και διακόπτοντας τη μετάδοση.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διχασμένες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά των δύο πλευρών.

Ο IShowSpeed συνέχισε να υπερασπίζεται την πρόβλεψή του για την επιτυχία της Πορτογαλίας μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ο σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, βετεράνος πλέον, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς βρέθηκε σε έντονη διαμάχη κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης με τον streamer IShowSpeed, σε συζήτηση για τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ντάρεν Τζέισον Γουάτκινς Τζούνιορ, γνωστός ως IShowSpeed, είναι Αμερικανός YouTuber, streamer, ράπερ, και διαδικτυακή προσωπικότητα. Είναι γνωστός για τα ποικίλα livestream του, στα οποία παίζει κυρίως βιντεοπαιχνίδια όπως τα Roblox, Fortnite, και FIFA

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο blogger προέβλεψε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Πορτογαλία θα κέρδιζαν το τρόπαιο. Μετά από αυτά τα λόγια, ο Ιμπραΐμοβιτς αντέδρασε έντονα και έσπρωξε τον streamer έξω από το στούντιο, διακόπτοντας την εκπομπή. Το περιστατικό πυροδότησε μια έντονη διαδικτυακή συζήτηση και εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες διχάστηκαν στην κριτική του για τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων.

Καθώς έφευγε από το στούντιο, ο IShowSpeed ​​​​συνέχισε να υπερασπίζεται τη θέση του και δήλωσε: «Θα δεις, θα κερδίσει, το υπόσχομαι. Ναι, μωρό μου». Πρόσθεσε επίσης ότι πίστευε στην επιτυχία της πορτογαλικής εθνικής ομάδας στο τουρνουά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η συζήτηση ήταν συναισθηματικά φορτισμένη και γρήγορα κλιμακώθηκε πέρα ​​από τα όρια μιας τυπικής αθλητικής αντιπαράθεσης. Τα δύο μέρη δεν συνέχισαν τον διάλογο μετά τη σύγκρουση και η μετάδοση διακόπηκε απότομα.

?| BREAKING: Zlatan Ibrahimović just KICKED Speed off FOX Sports after he said Portugal will win the World Cup ?? pic.twitter.com/3lFcg7LB5g — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 13, 2026

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