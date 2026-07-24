Σύρος: Δεν ασκήθηκαν διώξεις στον δράστη και στη σύζυγό του για τη δολοφονία της διασώστριας

Νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων το πρωί του Σαββάτου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Σύρος: Δεν ασκήθηκαν διώξεις στον δράστη και στη σύζυγό του για τη δολοφονία της διασώστριας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δεν έχουν ασκηθεί διώξεις προς το παρόν στον δράστη και τη σύζυγό του για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο.
  • Διατάχθηκε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και προγραμματίστηκε νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων.
  • Η οικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για διασφάλιση της ακεραιότητας του χώρου.
  • Βιντεοληπτικό υλικό και αποτελέσματα εγκληματολογικών εξετάσεων θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
  • Η αυριανή αναπαράσταση θεωρείται σημαντικό στάδιο για την ανασύνθεση του χρονικού πριν τις οριστικές εισαγγελικές αποφάσεις.
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Δεν ασκήθηκαν, προς το παρόν, από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών, διώξεις στους κατηγορούμενους για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ διατάχθηκε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε εισαγγελική κρίση.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων αύριο το πρωί, στις 07:00, παρουσία των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για φρούρηση της οικίας, όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του χώρου μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνητικών ενεργειών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει από την προανάκριση, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα ευρήματα είχαν δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη μέσα και έξω από το σπίτι, ενώ βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και η αυριανή αναπαράσταση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό της τραγωδίας πριν ληφθούν οι οριστικές εισαγγελικές αποφάσεις.

Το βίντεο των Αρχών που αλλάζει τα δεδομένα της έρευνας

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ούτε το σενάριο της ληστείας ούτε εκείνο των χρωστούμενων ενοικίων φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές. Το μεγαλύτερο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι γιατί η διασώστρια του ΕΚΑΒ βρέθηκε στο σπίτι του δράστη έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας γάντια και κρατώντας μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb το ενδεχόμενο να υπήρχε οικονομική διαφορά μεταξύ των δύο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πιθανότητες. Ο δράστης φέρεται να διέμενε μαζί με τη σύντροφό του στο πατρικό του σπίτι στην Άνω Σύρο, γεγονός που αποδυναμώνει το σενάριο των χρωστούμενων ενοικίων.

Την ίδια στιγμή, ούτε η εκδοχή της ληστείας φαίνεται να «δένει». Η μητέρα δύο παιδιών, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, ενώ θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να επιχειρούσε ληστεία στις 5 το απόγευμα, σε μια περιοχή όπου τα καλντερίμια ήταν γεμάτα από κατοίκους και επισκέπτες.

Κομβικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί το βιντεοληπτικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει ο δράστης στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα καταγράφει τη στιγμή που το θύμα φτάνει έξω από την κατοικία με καλυμμένα χαρακτηριστικά και γάντια και χτυπά την πόρτα.

Την πόρτα ανοίγει η σύντροφος του δράστη και ακολουθεί έντονος διαπληκτισμός. Η κατάσταση γρήγορα εκτροχιάζεται, με τη γυναίκα να κρατά μαχαίρι και τον δράστη να αρπάζει ένα άλλο μαχαίρι που βρισκόταν στο σπίτι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη χτυπά με αυτό στην πλάτη.

Η συμπλοκή συνεχίζεται και έξω από το σπίτι, με τον δράστη να πετά καρέκλες και μία γλάστρα προς τη γυναίκα, ενώ από το σημείο οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο μαχαίρια. Πλέον, το βασικό ζητούμενο για τις Αρχές είναι να εξακριβωθεί αν θύμα και δράστης είχαν κάποια προσωπική σχέση ή αν υπήρχε μεταξύ τους κάποιο άλυτο ζήτημα που οδήγησε στη μοιραία συνάντηση.

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