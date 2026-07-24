Ανατροπή στη δολοφονία στη Σύρο - Το βίντεο των Αρχών που αλλάζει τα δεδομένα της έρευνας

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στην Άνω Σύρο, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ούτε το σενάριο της ληστείας ούτε εκείνο των χρωστούμενων ενοικίων φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές.

Το μεγαλύτερο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι γιατί η διασώστρια του ΕΚΑΒ βρέθηκε στο σπίτι του δράστη έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας γάντια και κρατώντας μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb το ενδεχόμενο να υπήρχε οικονομική διαφορά μεταξύ των δύο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πιθανότητες. Ο δράστης φέρεται να διέμενε μαζί με τη σύντροφό του στο πατρικό του σπίτι στην Άνω Σύρο, γεγονός που αποδυναμώνει το σενάριο των χρωστούμενων ενοικίων.

Την ίδια στιγμή, ούτε η εκδοχή της ληστείας φαίνεται να «δένει». Η μητέρα δύο παιδιών, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, ενώ θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να επιχειρούσε ληστεία στις 5 το απόγευμα, σε μια περιοχή όπου τα καλντερίμια ήταν γεμάτα από κατοίκους και επισκέπτες.

Κομβικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί το βιντεοληπτικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει ο δράστης στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα καταγράφει τη στιγμή που το θύμα φτάνει έξω από την κατοικία με καλυμμένα χαρακτηριστικά και γάντια και χτυπά την πόρτα.

Την πόρτα ανοίγει η σύντροφος του δράστη και ακολουθεί έντονος διαπληκτισμός. Η κατάσταση γρήγορα εκτροχιάζεται, με τη γυναίκα να κρατά μαχαίρι και τον δράστη να αρπάζει ένα άλλο μαχαίρι που βρισκόταν στο σπίτι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη χτυπά με αυτό στην πλάτη.

Η συμπλοκή συνεχίζεται και έξω από το σπίτι, με τον δράστη να πετά καρέκλες και μία γλάστρα προς τη γυναίκα, ενώ από το σημείο οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο μαχαίρια.Πλέον, το βασικό ζητούμενο για τις Αρχές είναι να εξακριβωθεί αν θύμα και δράστης είχαν κάποια προσωπική σχέση ή αν υπήρχε μεταξύ τους κάποιο άλυτο ζήτημα που οδήγησε στη μοιραία συνάντηση.

Διαβάστε επίσης