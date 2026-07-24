Σύρος: Συνελήφθη ο άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Ελεύθερη η σύζυγός του

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των εγκληματολογικών αναλύσεων

Μίλτος Τσεκούρας

Σύρος: Συνελήφθη ο άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Ελεύθερη η σύζυγός του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη ο άνδρας που φέρεται να δολοφόνησε τη 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεσή της.
  • Η 41χρονη δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη μέσα στην κατοικία του ζευγαριού και παρά τον τραυματισμό της επιχείρησε να απομακρυνθεί.
  • Στον χώρο του περιστατικού βρέθηκαν σπασμένα ξύλα, γλάστρα, καρέκλα και δύο μαχαίρια, των οποίων η σχέση με το θανατηφόρο τραύμα εξετάζεται.
  • Η διασώστρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τα αίτια και την αλληλουχία των γεγονότων.
  • Η 41χρονη εργαζόταν στο ΕΚΑΒ στην Αθήνα, ήταν μητέρα δύο παιδιών και φορούσε τη στολή εργασίας της κατά την επίθεση, χωρίς διακριτικά.
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα που φέρεται να τη μαχαίρωσε, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεσή της.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια και επισκέφθηκε το απόγευμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 17:00, την κατοικία του ζευγαριού στην Άνω Σύρο. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας φέμό της, η γυναίκα κατάφερε να βγει από το σπίτι, επιχειρώντας να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το ζευγάρι την ακολούθησε, ενώ κατά τη διαδρομή φέρεται να της πέταξε διάφορα αντικείμενα. Στον χώρο του περιστατικού εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σπασμένα ξύλα, ενώ γίνεται λόγος τις συνθήκες του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 41χρονη επισκέφθηκε το απόγευμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 17:00, την κατοικία του ζευγαριού στην Άνω Σύρο. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας φέρεται να τη χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη.

Παρά τον τραυματισμό της, η γυναίκα κατάφερε να βγει από το σπίτι, επιχειρώντας να απομακρυνθεί. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το ζευγάρι την ακολούθησε, ενώ κατά τη διαδρομή φέρεται να της πέταξε διάφορα αντικείμενα. Στον χώρο του περιστατικού εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σπασμένα ξύλα, ενώ γίνεται λόγος και για γλάστρα και καρέκλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή.

Λίγο αργότερα η 41χρονη κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τη διατηρήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το ίδιο βράδυ ο άνδρας και η σύζυγός του παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων για να καταθέσουν.

Τα δύο μαχαίρια

Κατά την αυτοψία στο σπίτι, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας συνέλεξαν πειστήρια, μεταξύ των οποίων δύο μαχαίρια. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί εάν κάποιο από αυτά είναι το όπλο που προκάλεσε το θανατηφόρο τραύμα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να διαπιστώσουν για ποιον λόγο η διασώστρια βρέθηκε στην κατοικία του ζευγαριού και τι προηγήθηκε της φονικής συμπλοκής. Παράλληλα, εξετάζονται όλες οι καταθέσεις και τα ευρήματα της έρευνας, καθώς αρκετές από τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η 41χρονη εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και ήταν μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή της επίθεσης φορούσε τη στολή εργασίας της, χωρίς ωστόσο να φέρει τα διακριτικά του ΕΚΑΒ.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των εγκληματολογικών αναλύσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων.

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