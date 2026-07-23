Έγκλημα στη Σύρο: Πώς έγινε ο καβγάς που κατέληξε σε τραγωδία μεταξύ της γυναίκας και του ζευγαριού

Snapshot Η 41χρονη μετέβη στο σπίτι ζευγαριού στη Σύρο κρατώντας μαχαίρι και με καλυμμένο το πρόσωπο της.

Προηγήθηκε λογομαχία της 41χρονης με την 30χρονη ένοικο, μετά την οποία ο σύζυγος φέρεται να την τραυμάτισε θανάσιμα την 41χρονη στην πλάτη.

Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, αλλά το ζευγάρι την ακολούθησε και ο καβγάς συνεχίστηκε στον δρόμο μέχρι να καταρρεύσει αιμόφυρτη.

Η 41χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ αλλά κατέληξε πριν φτάσει εκεί.

Το ζευγάρι έχει προσαχθεί και δίνει κατάθεση, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Μουδιασμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Σύρου τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 41χρονης που εντοπίστηκε νεκρή φέροντας θανάσιμο τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5:20 το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στον οικισμό της Άνω Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να μετέβη στο σπίτι ενός ζευγαριού μόνιμων κατοίκων του νησιού, κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπο της.

Η γυναίκα φέρεται να λογομάχησε αρχικά με την 30χρονη ένοικο του σπιτιού, για λόγους που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί και στη συνέχεια ο σύζυγος της δεύτερης φέρεται να τραυμάτισε την 41χρονη με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη.

Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο το ζευγάρι, σύμφωνα με τις ίδιες μέχρι στιγμής πληροφορίες, την ακολούθησε. Συνέχισαν να διαπληκτίζονται στο δρόμο μέχρι που η γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε, αλλά μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου η γυναίκα είχε καταλήξει.

Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο τμήμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, όπου δίνει κατάθεση.

Οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

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