Νεκρή γυναίκα στην Άνω Σύρο: Βρέθηκε μαχαιρωμένη - Συνελήφθη ένα ζευγάρι

Η 41χρονη λογομάχησε με ζευγάρι και δέχθηκε επίθεση από μαχαίρι

Ανθή Κουρεντζή

Νεκρή γυναίκα στην Άνω Σύρο: Βρέθηκε μαχαιρωμένη - Συνελήφθη ένα ζευγάρι
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 41χρονη γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη και νεκρή στην Άνω Σύρο.
  • Η γυναίκα λογομάχησε με μια γυναίκα και στη συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή με τον άνδρα του ζευγαριού.
  • Κατά τη συμπλοκή, η 41χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη από μαχαίρι και πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.
  • Το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι συνελήφθη και ισχυρίζεται ότι το θύμα κρατούσε μαχαίρι κατά την επίσκεψή της.
  • Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το ζευγάρι πετούσε αντικείμενα προς την 41χρονη καθώς εκείνη προσπαθούσε να απομακρυνθεί.
Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Σύρου η είδηση του θανάτου μιας νεαρής γυναίκας, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη στην Άνω Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε σε ένα σπίτι όπου διέμενε ζευγάρι και άρχισε να λογομαχεί με τη γυναίκα. Στη συνέχεια επενέβη ο άνδρας και ακολούθησε συμπλοκή από την οποία η 41χρονη τραυμάτιστηκε στην πλατη από μαχαίρι.

Η γυναίκα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να φύγει και το ζευγάρι της πετούσε διάφορα αντικείμενα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το ζευγάρι προσήχθη και ισχυρίζονται ότι το θύμα πήγε στο σπίτι κρατόντας μαχαίρι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:28ΕΛΛΑΔΑ

Ανοδική τροχιά για τις βάσεις των στρατιωτικών σχολών - Τρεις στις 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στη ΜΕΘ μεταφέρθηκε διασωληνωμένος ο 70χρονος ιδιοκτήτης βιοτεχνίας που σημειώθηκε η έκρηξη

20:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το «αντίο» του Παντελή Θαλασσινού στον Γιώργο Σταυριανό - «Μία ήρεμη δύναμη μπρος στα τεράστια τραγούδια του»

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με ψεύτικη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ 

20:00ΥΓΕΙΑ

Το υπερβολικό βάρος συνδέεται με πάνω από 1 στους 10 καρκίνους, σύμφωνα με μελέτη

19:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογική προετοιμασία, ανασυγκρότηση και άνοιγμα στις προοδευτικές συνεργασίες

19:58LIFESTYLE

Συγκινεί η Σία Κοσιώνη για τη Μαίρη Λίντα: «Να μου τους φιλήσεις, καλό ταξίδι αγαπημένη μου»

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα του Αλμυρού από τους Χατζηδάκη και Δήμα – Αυτοψίες σε έργα στα Φάρσαλα και τον Δομοκό

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πάκσι - Παναθηναϊκός: Με Ντε Φράι στο αρχικό σχήμα το Τριφύλλι

19:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σταύρος Γεωργίου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου του

19:37LIFESTYLE

Η Ρένια Λουιζίδου φορά ράσα - Από Χαρούλα Χαμπέα σε μοναχή Αρσινόη

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο Κρήτης: Νεκρή εντοπίστηκε 55χρονη μέσα σε σταθμευμένο όχημα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο άνδρας με εγκαύματα

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία: Συνελήφθη ο δράστης - Ένας νεκρός υπάλληλος

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή γυναίκα στην Άνω Σύρο: Βρέθηκε μαχαιρωμένη - Συνελήφθη ένα ζευγάρι

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για παράνομες χωματερές δίπλα σε δασικές εκτάσεις

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν

18:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου - Βασικοί Χατζηδιάκος και Άλι

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο Αιγύπτιος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για αύριο - Τι λένε τα μοντέλα ECMWF και GFS

11:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια - Σε ποια από αυτές ο πρώτος είχε 19.010 μόρια

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή γυναίκα στην Άνω Σύρο: Βρέθηκε μαχαιρωμένη - Συνελήφθη ένα ζευγάρι

19:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σταύρος Γεωργίου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου του

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο Κρήτης: Νεκρή εντοπίστηκε 55χρονη μέσα σε σταθμευμένο όχημα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αντιμέτωπες με την αγχόνη 18χρονες δίδυμες αδελφές - Η ιστορία της Ρομίνα και Ταρανέ Ροχίμι

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με ψεύτικη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ 

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Χανιά - Με σοβαρά εγκαύματα ο ιδιοκτήτης

17:52LIFESTYLE

«Μαλ@@σμένο τσόκαρο»: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δέχθηκε επίθεση σε δημόσιο πάρκινγκ

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

11:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

18:32LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Κατερίνα Βρανά - «Σε αυτή τη φάση είμαι, περιμένω τον ορό»

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα

18:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρτε πρώτα αυτούς που κρατούν μωρά στην αγκαλιά τους, εγώ θα φύγω τελευταία» - Η συγκλονιστική μαρτυρία επιζήσασας από το Μάτι

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

16:43ΚΑΙΡΟΣ

Σε Red Code Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες 9 περιοχές ενόψει κακοκαιρίας: Αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνοί και χαλάζι

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο Αιγύπτιος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Μέσα σε λίγες ώρες χάθηκαν πατέρας, γιος και κόρη – Η ανείπωτη τραγωδία της οικογένειας Φύτρου

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ