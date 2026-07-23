Νεκρή γυναίκα στην Άνω Σύρο: Βρέθηκε μαχαιρωμένη - Συνελήφθη ένα ζευγάρι
Η 41χρονη λογομάχησε με ζευγάρι και δέχθηκε επίθεση από μαχαίρι
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Μια 41χρονη γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη και νεκρή στην Άνω Σύρο.
- Η γυναίκα λογομάχησε με μια γυναίκα και στη συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή με τον άνδρα του ζευγαριού.
- Κατά τη συμπλοκή, η 41χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη από μαχαίρι και πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.
- Το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι συνελήφθη και ισχυρίζεται ότι το θύμα κρατούσε μαχαίρι κατά την επίσκεψή της.
- Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το ζευγάρι πετούσε αντικείμενα προς την 41χρονη καθώς εκείνη προσπαθούσε να απομακρυνθεί.
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Σύρου η είδηση του θανάτου μιας νεαρής γυναίκας, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη στην Άνω Σύρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε σε ένα σπίτι όπου διέμενε ζευγάρι και άρχισε να λογομαχεί με τη γυναίκα. Στη συνέχεια επενέβη ο άνδρας και ακολούθησε συμπλοκή από την οποία η 41χρονη τραυμάτιστηκε στην πλατη από μαχαίρι.
Η γυναίκα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να φύγει και το ζευγάρι της πετούσε διάφορα αντικείμενα.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το ζευγάρι προσήχθη και ισχυρίζονται ότι το θύμα πήγε στο σπίτι κρατόντας μαχαίρι.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:53 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πάκσι - Παναθηναϊκός: Με Ντε Φράι στο αρχικό σχήμα το Τριφύλλι
19:37 ∙ LIFESTYLE
Η Ρένια Λουιζίδου φορά ράσα - Από Χαρούλα Χαμπέα σε μοναχή Αρσινόη
11:32 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ