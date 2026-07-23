Νεκρή γυναίκα στην Άνω Σύρο: Βρέθηκε μαχαιρωμένη - Συνελήφθη ένα ζευγάρι

Snapshot Μια 41χρονη γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη και νεκρή στην Άνω Σύρο.

Η γυναίκα λογομάχησε με μια γυναίκα και στη συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή με τον άνδρα του ζευγαριού.

Κατά τη συμπλοκή, η 41χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη από μαχαίρι και πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι συνελήφθη και ισχυρίζεται ότι το θύμα κρατούσε μαχαίρι κατά την επίσκεψή της.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το ζευγάρι πετούσε αντικείμενα προς την 41χρονη καθώς εκείνη προσπαθούσε να απομακρυνθεί. Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Σύρου η είδηση του θανάτου μιας νεαρής γυναίκας, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη στην Άνω Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε σε ένα σπίτι όπου διέμενε ζευγάρι και άρχισε να λογομαχεί με τη γυναίκα. Στη συνέχεια επενέβη ο άνδρας και ακολούθησε συμπλοκή από την οποία η 41χρονη τραυμάτιστηκε στην πλατη από μαχαίρι.

Η γυναίκα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να φύγει και το ζευγάρι της πετούσε διάφορα αντικείμενα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το ζευγάρι προσήχθη και ισχυρίζονται ότι το θύμα πήγε στο σπίτι κρατόντας μαχαίρι.

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