Τραγωδία στη Λάρισα - Βρέθηκε 69χρονη νεκρή στο κτήμα της

Η γυναίκα πιθανότατα έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ της και τραυματίστηκε θανάσιμα

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στη Λάρισα - Βρέθηκε 69χρονη νεκρή στο κτήμα της
ΕΛΛΑΔΑ
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Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα αργά το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στη Λάρισα, καθώς 69χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο χωράφι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί νωρίτερα στο κτήμα της για αγροτικές εργασίες. Πιθανολογείται ότι η ξαφνική μπόρα που έπληξε την περιοχή, την ώθησε να πάρει εσπευσμένα τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι της στη Μελίβοια.

Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το κτήμα από ανηφορική πλευρά του, έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ της με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και η 69χρονη να πέσει και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, το οποίο και ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση της 69χρονης.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Λάρισα τρακτέρ

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας

Onlarissa.gr
Λάρισα Τράκτερ

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας

Onlarissa.gr
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