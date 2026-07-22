Λευκάδα: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Κάστρο
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/07) μία 74χρονη γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή του Κάστρου Λευκάδας
Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στα νερά της Λευκάδας, καθώς 74χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Κάστρου. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, ωστόσο, η άτυχη γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Η Λιμενική Αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η 74χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λευκάδας, ενώ, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.