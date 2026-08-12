Γάζα: Αναπτήρες και ανεμιστήρες έγιναν είδος πολυτελείας – Σε αδιανόητα ύψη οι τιμές

Snapshot Οι περιορισμοί στην είσοδο αγαθών στη Γάζα έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε βασικά αντικείμενα όπως αναπτήρες και ανεμιστήρες.

Η τιμή ενός αναπτήρα έχει αυξηθεί δραματικά, φτάνοντας έως και τα 32,5 δολάρια, έναντι πολύ χαμηλότερου κόστους πριν από τον πόλεμο.

Η ζήτηση για επισκευές ανεμιστήρων αυξάνεται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση.

Οι κάτοικοι αναγκάζονται να διατηρούν και να επισκευάζουν τα υπάρχοντα αντικείμενα, καθώς η αγορά νέων είναι δύσκολη και ακριβή. Snapshot powered by AI

Οι περιορισμοί στην είσοδο αγαθών στη Γάζα έχουν κάνει δυσεύρετα ακόμη και απλά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως οι αναπτήρες και οι ανεμιστήρες.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει πολλούς κατοίκους σε επισκευές, καθώς η αγορά νέων προϊόντων είναι δύσκολη και σε αρκετές περιπτώσεις πολύ ακριβή.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των αναπτήρων. Πριν από τον πόλεμο, τρεις αναπτήρες κόστιζαν περίπου 1 σέκελ, δηλαδή περίπου 0,33 σέκελ ο ένας, ενώ σήμερα η τιμή ενός μόνο μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100 σέκελ, περίπου 32,5 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του έχει αυξηθεί έως και 300 φορές, δηλαδή κατά περίπου 29.900%.

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Οι ανεμιστήρες έχουν επίσης γίνει ιδιαίτερα περιζήτητοι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση για επισκευές αντί για αντικατάσταση.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι κάτοικοι αναγκάζονται να κρατούν σε χρήση ό,τι διαθέτουν, καθώς οι ελλείψεις και οι αυξημένες τιμές έχουν περιορίσει σημαντικά τις επιλογές τους.