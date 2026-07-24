Νεκρή 41χρονη στη Σύρο: Στο μικροσκόπιο και πιθανές οικονομικές διαφορές

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις έρευνες να στρέφονται τόσο στις συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής όσο και στο ενδεχόμενο οικονομικών διαφορών με το ζευγάρι που έχει συλληφθεί

Νεκρή 41χρονη στη Σύρο: Στο μικροσκόπιο και πιθανές οικονομικές διαφορές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ βρέθηκε νεκρή στη Σύρο μετά από τραυματισμό με μαχαίρι στην ωμοπλάτη σε επεισόδιο στην Άνω Σύρο.
  • Ένας άνδρας και μια γυναίκα συνελήφθησαν και ισχυρίζονται ότι ενήργησαν σε αυτοάμυνα, ενώ οι συνθήκες του επεισοδίου ερευνώνται.
  • Υπάρχει υπόθεση ότι οικονομικές διαφορές, πιθανώς οφειλές ενοικίων, μπορεί να σχετίζονται με το περιστατικό, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.
  • Η 41χρονη μετέβη στο σπίτι όπου σημειώθηκε το επεισόδιο και μετά τον τραυματισμό της κατάφερε να περπατήσει λίγο πριν καταρρεύσει και μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα αίτια του θανάτου και να εξακριβώσουν αν η 41χρονη κρατούσε μαχαίρι και υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε ο τραυματισμός.
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Πολλά παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της στη Σύρο έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Άνω Σύρο.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας, ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 41χρονη μετέβη σε κατοικία στην Άνω Σύρο, όπου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε έντονη συμπλοκή με το ζευγάρι που διέμενε εκεί. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε με μαχαίρι στην ωμοπλάτη, φέρεται από τον άνδρα του ζευγαριού.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να διανύσει μικρή απόσταση πεζή, πριν καταρρεύσει στον δρόμο. Διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς οι πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη παραμένουν συγκεχυμένες. Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι η 41χρονη εισήλθε στην κατοικία του κρατώντας μαχαίρι με σκοπό τη ληστεία και πως αντέδρασε σε αυτοάμυνα. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, ερευνώνται, ενώ οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν αν η γυναίκα έφερε πράγματι μαχαίρι, αν αυτό έχει εντοπιστεί και αν υπάρχουν μαρτυρίες ή άλλα στοιχεία που να αποσαφηνίζουν τις συνθήκες της συμπλοκής.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Action24, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχαν οικονομικές διαφορές μεταξύ της 41χρονης και του ζευγαριού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι διερευνάται εάν υπήρχαν οφειλές που σχετίζονταν με ενοίκια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα κάποιο από τα σενάρια.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι η άτυχη γυναίκα εργαζόταν ως διασώστρια στο ΕΚΑΒ Αττικής και είχε καταγωγή από τη Σύρο, όπου είχε μεταβεί με άδεια.

«Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη. Ήταν ημιθανής, φορούσε τη στολή της διασώστριας και γάντια. Αυτό μπορεί να εξηγείται από το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη δουλειά. Ίσως εργαζόταν σε κάποια ιδιωτική δομή. Είχε πάρει άδεια από το ΕΚΑΒ Αθηνών και βρέθηκε στη Σύρο, όπου πιθανόν να είχε αναλάβει άλλη εργασία. Το ζευγάρι δεν έχει καμία σχέση με το επάγγελμα. Το ζήτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο της έρευνας της Αστυνομίας. Το δεδομένο είναι ότι η γυναίκα έφερε μαχαιριά στην ωμοπλάτη και εντοπίστηκε στον δρόμο από τους διασώστες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης εκτίμησε ότι ο τρόπος με τον οποίο τραυματίστηκε η 41χρονη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

«Για να υπάρχει πισώπλατο μαχαίρωμα, είτε την κυνήγησαν είτε κάποιος την ακινητοποίησε και στη συνέχεια τη χτύπησαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι όλα τα στοιχεία θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης διασώστριας.

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