Θρίλερ στη Σύρο: Διαψεύδεται το σενάριο για τα ενοίκια - Το θύμα κουβαλούσε μαχαίρι, λοστό, αεροβόλο

Snapshot Η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο δολοφονήθηκε μετά από συμπλοκή σε κατοικία στην Άνω Σύρο.

Το σενάριο ότι η γυναίκα πήγε για να ζητήσει ενοίκια διαψεύδεται, καθώς το ζευγάρι ήταν ιδιοκτήτες του σπιτιού.

Η 41χρονη κουβαλούσε μαχαίρι, λοστό και αεροβόλο όπλο, ενώ φορούσε ρούχα που παραπέμπουν σε στολή εργασίας.

Ο 41χρονος που συνελήφθη υποστηρίζει ότι αντέδρασε σε απόπειρα ληστείας και η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεση.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς δεν υπάρχει οπτικό υλικό από το εσωτερικό της κατοικίας. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές στην υπόθεση θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από συμπλοκή σε κατοικία ζευγαριού στην Άνω Σύρο.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 41χρονος άνδρας, ο οποίος διέμενε στο σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η 31χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεσή της. Ο συλληφθείς υποστηρίζει ότι η 41χρονη εισήλθε στην κατοικία με σκοπό τη ληστεία και ότι ο ίδιος αντέδρασε ευρισκόμενος σε άμυνα.

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς διαψεύδεται το σενάριο να πήγε να ζητήσει χρωστούμενα ενοίκια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το ζευγάρι κατοικούσε σε σπίτι που ήταν δικό του, επομένως δεν υπάρχει ενδεχόμενο η 41χρονη να πήγε εκεί για τα ενοίκια.

Η εικόνα στα βίντεο που εξετάζουν οι αρχές

Στα βίντεο που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές φαίνεται η 41χρονη να πλησιάζει την κατοικία με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να αφήνει κοντά στην πόρτα ένα σακίδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο σακίδιο οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν λοστό και ένα αεροβόλο όπλο.

Στο υλικό εμφανίζεται να κρατά ένα μαχαίρι και μία πλαστική σακούλα, ενώ διακρίνεται να φορά παντελόνι που παραπέμπει σε στολή εργασίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα εισέρχεται στο σπίτι, αφού προηγουμένως της άνοιξε την πόρτα η 31χρονη σύζυγος του 41χρονου.

Το τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς δεν υπάρχει καταγεγραμμένο οπτικό υλικό από τον χώρο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να αποσαφηνίσουν πώς ξεκίνησε ο διαπληκτισμός και πώς εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Η αντιπαράθεση φέρεται να συνεχίστηκε και εκτός του σπιτιού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 41χρονος πέταξε προς την πλευρά της γυναίκας αντικείμενα, μεταξύ των οποίων γλάστρα και καρέκλα, ενώ λίγο αργότερα η 41χρονη εντοπίστηκε πεσμένη στον δρόμο, έχοντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τον ισχυρισμό του συλληφθέντος περί απόπειρας ληστείας, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Το προφίλ του ζευγαριού

Πληροφορίες από τη Σύρο αναφέρουν ότι ο άνδρας, που συνελήφθη ως ο δράστης του εγκλήματος, εργαζόταν στο νησί ως οικοδόμος και η σύζυγός του στον χώρο της εστίασης. Το θύμα ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ, με καταγωγή από τη Σύρο, που εργαζόταν στην Αθήνα και επισκεπτόταν το νησί συχνά. Αυτή την περίοδο βρισκόταν στη Σύρο για διακοπές με το ένα από τα παιδιά της.

Διαβάστε επίσης