Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει τους Χούθι - Πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούν απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya.

«Στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι στο κυβερνείο της Χοντέιντα… Οι υποδομές που καταστράφηκαν συνδέονταν με την απειλή για τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το Al Arabiya διευκρίνισε πως το λιμάνι της Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη, δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοικτό.

Νωρίτερα το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης μετέδωσε απόψε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα, καθώς και στο νησί Καμαράν.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επλήγησαν στόχοι των Χούθι στην περιοχή.

Κάτοικοι της Χοντάιντα είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις.

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