Τραμπ: Είμαι έτοιμος να ξαναμπώ στον πόλεμο με το Ιράν - Εξετάζω μαζική επίθεση

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μαζικής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, μεγαλύτερης από προηγούμενες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να έχει δοθεί τελική εντολή ή χρονοδιάγραμμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν εκδοθεί νέες διαταγές στις ένοπλες δυνάμεις, παρά την κλιμάκωση της έντασης και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα προσχωρούσε άμεσα σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν αν του ζητούνταν, αλλά προειδοποίησε για τους κινδύνους ιρανικών αντεπιθέσεων σε ισραηλινούς στόχους.

Η ιρανική ηγεσία έχει απορρίψει την τελευταία συμβιβαστική πρόταση για διαπραγματεύσεις, ενώ η στρατιωτική δραστηριότητα των ΗΠΑ και των Ιρανών στην περιοχή εντείνεται, με νέες επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για επιθέσεις των Χούθι σε πλοία και θα επιβάλει στρατιωτική τιμωρία, ενώ αναμένεται συνάντηση του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σχεδιάζοντας πλήγματα που θα ξεπερνούν σε μέγεθος και σφοδρότητα ακόμα και εκείνα της πρόσφατης «Επιχείρησης Epic Fury».

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ για το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, ο Αμερικανός ηγέτης ξεκαθάρισε ότι η λήψη της τελικής απόφασης είναι ζήτημα χρόνου. «Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Βρίσκομαι πολύ κοντά στο να λάβω την απόφαση. Είμαστε απολύτως έτοιμοι για αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά από το Οβάλ Γραφείο. Πάντως, ο ίδιος αναγνώρισε ότι μια τέτοια κίνηση θα επιφέρει σοβαρότατες αλυσιδωτές συνέπειες, σπεύδοντας να διευκρινίσει ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δώσει την τελική εντολή.

Πάντως, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν πως δεν έχουν μεταβιβαστεί νέες διαταγές στις ένοπλες δυνάμεις, ούτε έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η κλιμάκωση της έντασης αποτυπώνεται ήδη οδυνηρά στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να έχει σπάσει το φράγμα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι.

Η προειδοποίηση Τραμπ και ο ρόλος του Ισραήλ

Αναφερόμενος στη δυνατότητα συγκρότησης διεθνούς συμμαχίας, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια τέτοια επιχείρηση αν του ζητούταν. «Το Ισραήλ θα προσχωρούσε μέσα σε δύο λεπτά αν τους το ζητούσα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας ωστόσο με νόημα ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν» για την εκτέλεση της πολεμικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η ενδεχόμενη εμπλοκή του Τελ Αβίβ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το ενδεχόμενο άμεσων ιρανικών αντεπιθέσεων κατά ισραηλινών στόχων. Όσον αφορά το διπλωματικό πεδίο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ηγεσία της Τεχεράνης επιθυμεί μεν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια ουσιαστική συμφωνία. «Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο», ανέφερε κυνικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται από περιφερειακές πηγές που παρακολουθούν από κοντά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες. Όπως ανακοινώθηκε από τις εν λόγω πηγές, η ιρανική ηγεσία έχει απορρίψει την τελευταία συμβιβαστική πρόταση που της κατατέθηκε. «Καταβάλλουμε προσπάθειες, αλλά οι Ιρανοί δεν επιδεικνύουν καμία διάθεση συνεργασίας», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας από τους διαμεσολαβητές.

Το μέτωπο των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και η συνάντηση με Νετανιάχου

Η στρατιωτική κινητοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ενταθεί τις τελευταίες 12 ημέρες, με συνεχή αεροπορικά πλήγματα που στόχο έχουν να ανακόψουν τις επιθέσεις των ιρανικών δυνάμεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Κι όμως, η Τεχεράνη δεν δείχνει καμία διάθεση υπαναχώρησης, εντείνοντας από την πλευρά της τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η κρίση διευρύνθηκε περαιτέρω καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης άνοιξαν νέο μέτωπο, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί πρόσθετους τριγμούς σε μία ακόμα ζωτική θαλάσσια αρτηρία μεταφοράς ενέργειας, επιδεινώνοντας την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε πως εάν οι Χούθι πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, η Ουάσινγκτον θα θεωρήσει αποκλειστικά υπεύθυνο το Ιράν. Χαρακτηρίζοντας τους Χούθι ως υποχείριο της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι».

Όπως έγινε γνωστό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προγραμματίζει να ταξιδέψει την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον προκειμένου να παραστεί στην τελετή στη μνήμη του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επαφής, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Οι σχέσεις μου με τον Μπίμπι είναι πολύ καλές. Θα συναντηθώ μαζί του αν βρίσκεται εδώ».

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