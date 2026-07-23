Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Τους απειλεί με χτυπήματα εάν συνεχίσουν τις επιθέσεις σε πλοία

Την επιβολή βαρύτατων στρατιωτικών αντιποίνων στο Ιράν και στους αντάρτες της Υεμένης Χούθι που ελέγχουν το μεγαλύτερο παραλιακό τμήμα της χώρας τους, εφόσον επαναληφθούν οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις επιθέσεις κατά Σαουδαραβικών πλοίων.

Όπως ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε, το προηγούμενο βράδυ οι αντάρτες της Υεμένης έβαλαν εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση νέου περιστατικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν το Ιράν άμεσα υπεύθυνο, υπογραμμίζοντας ότι οι Χούθι λειτουργούν ως πληρεξούσιος της Τεχεράνης.

Η ανάρτηση Τραμπ

Στην αναρτησή του στο Truth Social o Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: «Πριν από έναν χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιτέθηκαν, πολύ σφοδρά, εναντίον των Χούθι για την ανάμειξή τους στο εμπόριο, όταν έβαλαν κατά πλοίων.

Από εκείνη τη στιγμή, και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής μας με το Ιράν, έδρασαν πολύ υπεύθυνα. Δυστυχώς, τώρα ξεκινάνε πάλι, πυροβολώντας χθες το βράδυ εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων.

Ας χρησιμεύσει αυτή η ΑΛΗΘΕΙΑ (TRUTH) για να καταστήσει σαφές ότι αν το κάνουν ξανά, οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, καθώς οι Χούθι αποτελούν τοποτηρητή ή/και πληρεξούσιο του Ιράν, και θα επιβληθεί μεγάλη στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι, από τους οποίους είμαι πολύ απογοητευμένος διότι μέχρι τώρα κινούνταν πολύ επαγγελματικά και έξυπνα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

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