Axios: Στα σκαριά συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου - Εξετάζονται μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά Ιράν

Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου

Δημήτρης Μάνωλης

Axios: Στα σκαριά συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου - Εξετάζονται μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Λευκός Οίκος και το γραφείο του Νετανιάχου εξετάζουν συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να έχει οριστεί επίσημα ραντεβού.
  • Ο Τραμπ σκέφτεται την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, πιθανώς σε συντονισμό με το Ισραήλ.
  • Ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί το Οβάλ Γραφείο έξι φορές από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, περισσότερες από κάθε άλλο ξένο ηγέτη.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει δυσαρέσκεια στην Ουάσινγκτον και ανέβαλε το ταξίδι του λόγω αναβολής τελετής μνήμης γερουσιαστή.
  • Υπάρχουν δύο πιθανές εξελίξεις για τον πόλεμο στο Ιράν: αποδοχή νέας πρότασης κατάπαυσης του πυρός ή εκκίνηση μεγάλης κοινής στρατιωτικής επιχείρησης με το Ισραήλ.
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Ο Λευκός Οίκος και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας συνάντησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου στο Οβάλ Γραφείο την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί επίσημα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και ισραηλινή πηγή που γνωρίζει το θέμα, όπως μεταδίδει το Axios.

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, οι οποίες πιθανότατα θα περιλάμβαναν κοινή στρατιωτική δράση με το Ισραήλ, αντίστοιχη με την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο.

Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου, αλλά και στον συντονισμό μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί το Οβάλ Γραφείο έξι φορές από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη ξένης χώρας.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αυτή την περίοδο αντιμέτωπος με έντονη δυσαρέσκεια στην Ουάσινγκτον, τόσο μεταξύ Δημοκρατικών όσο και σε τμήματα του στενού κύκλου του Τραμπ και της βάσης MAGA.

Ο Νετανιάχου ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να συναντηθεί με τον Τραμπ, αλλά δεν έλαβε σχετικό ραντεβού. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αναβάλει το ταξίδι του στην Ουάσινγκτον, επικαλούμενος την αναβολή της τελετής μνήμης για τον αείμνηστο γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σχεδιάζει πλέον να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για να παραστεί στις τελετές κηδείας του Γκρέιαμ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στο Καπιτώλιο και στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο Τραμπ πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι βλέπουν μόνο δύο πιθανές εξελίξεις:

Η πρώτη είναι η αποδοχή μιας νέας πρότασης κατάπαυσης του πυρός, την οποία παρουσίασαν Καταριανοί διαμεσολαβητές και η οποία στοχεύει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η δεύτερη είναι η έναρξη μιας μεγάλης κοινής στρατιωτικής επιχείρησης με το Ισραήλ, με στόχο να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη σε υποχώρηση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου σε μια πλήρους κλίμακας, συντονισμένη στρατιωτική εκστρατεία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, διευκρινίζουν ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον πόλεμο μόνο εφόσον δεχθεί επίθεση από το Ιράν ή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητήσουν τη συμμετοχή του.

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